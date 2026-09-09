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В МИД заявили о росте интереса к "раскатке" Северного морского пути - 09.09.2026, ПРАЙМ
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В МИД заявили о росте интереса к "раскатке" Северного морского пути
В МИД заявили о росте интереса к "раскатке" Северного морского пути - 09.09.2026, ПРАЙМ
В МИД заявили о росте интереса к "раскатке" Северного морского пути
Интерес к "раскатке" Северного морского пути совместно с Россией неуклонно растет, наиболее успешно диалог в этом направлении развивается с Китаем и Индией,... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T13:06+0300
2026-09-09T13:06+0300
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мировая экономика
китай
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СЫКТЫВКАР, 9 сен - ПРАЙМ. Интерес к "раскатке" Северного морского пути совместно с Россией неуклонно растет, наиболее успешно диалог в этом направлении развивается с Китаем и Индией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Интерес к совместной с Россией - недавно видела у экспертов такое слово - "раскатке" Северного морского пути неуклонно растет. Пока наиболее успешно развивается профильный диалог с нашими стратегическими партнерами из Азии - Китай и Индия", - сказала Захарова на брифинге. Дипломат указала, что пул стран, готовых к работе с Россией по этому направлению, постоянно расширяется. "Для многих стало откровением, что недавно по Северному морскому пути стартовал тестовый контейнер, тестовый рейс из Республики Корея в Европу", - отметила она. Северный морской путь - уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. Интерес судовладельцев связан не только с тем, что данный маршрут является наиболее коротким между Европой и Азией, но и с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.
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россия, мировая экономика, китай, азия, индия, мария захарова, мид рф, мид
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, АЗИЯ, ИНДИЯ, Мария Захарова, МИД РФ, МИД
13:06 09.09.2026
 
В МИД заявили о росте интереса к "раскатке" Северного морского пути

Захарова: интерес к "раскатке" Северного морского пути неуклонно растет

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СЫКТЫВКАР, 9 сен - ПРАЙМ. Интерес к "раскатке" Северного морского пути совместно с Россией неуклонно растет, наиболее успешно диалог в этом направлении развивается с Китаем и Индией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Интерес к совместной с Россией - недавно видела у экспертов такое слово - "раскатке" Северного морского пути неуклонно растет. Пока наиболее успешно развивается профильный диалог с нашими стратегическими партнерами из Азии - Китай и Индия", - сказала Захарова на брифинге.
Дипломат указала, что пул стран, готовых к работе с Россией по этому направлению, постоянно расширяется.
"Для многих стало откровением, что недавно по Северному морскому пути стартовал тестовый контейнер, тестовый рейс из Республики Корея в Европу", - отметила она.
Северный морской путь - уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. Интерес судовладельцев связан не только с тем, что данный маршрут является наиболее коротким между Европой и Азией, но и с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.
 
РОССИЯМировая экономикаКИТАЙАЗИЯИНДИЯМария ЗахароваМИД РФМИД
 
 
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