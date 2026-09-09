https://1prime.ru/20260909/mid-873143152.html

В МИД заявили о росте интереса к "раскатке" Северного морского пути

В МИД заявили о росте интереса к "раскатке" Северного морского пути - 09.09.2026, ПРАЙМ

В МИД заявили о росте интереса к "раскатке" Северного морского пути

Интерес к "раскатке" Северного морского пути совместно с Россией неуклонно растет, наиболее успешно диалог в этом направлении развивается с Китаем и Индией,... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T13:06+0300

2026-09-09T13:06+0300

2026-09-09T13:06+0300

россия

мировая экономика

китай

азия

индия

мария захарова

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873143152.jpg?1788948377

СЫКТЫВКАР, 9 сен - ПРАЙМ. Интерес к "раскатке" Северного морского пути совместно с Россией неуклонно растет, наиболее успешно диалог в этом направлении развивается с Китаем и Индией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Интерес к совместной с Россией - недавно видела у экспертов такое слово - "раскатке" Северного морского пути неуклонно растет. Пока наиболее успешно развивается профильный диалог с нашими стратегическими партнерами из Азии - Китай и Индия", - сказала Захарова на брифинге. Дипломат указала, что пул стран, готовых к работе с Россией по этому направлению, постоянно расширяется. "Для многих стало откровением, что недавно по Северному морскому пути стартовал тестовый контейнер, тестовый рейс из Республики Корея в Европу", - отметила она. Северный морской путь - уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. Интерес судовладельцев связан не только с тем, что данный маршрут является наиболее коротким между Европой и Азией, но и с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.

китай

азия

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, азия, индия, мария захарова, мид рф, мид