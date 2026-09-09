https://1prime.ru/20260909/minenergo-873145581.html
Добыча угля на Кузбассе с начала года составила 122,6 миллиона тонн
Добыча угля на Кузбассе с начала года составила 122,6 миллиона тонн - 09.09.2026, ПРАЙМ
Добыча угля на Кузбассе с начала года составила 122,6 миллиона тонн
Добыча угля на Кузбассе с начала года, предварительно, составила 122,6 миллиона тонн, на уровне прошлого года на ту же дату, сообщило Минэнерго РФ. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T14:01+0300
2026-09-09T14:01+0300
2026-09-09T14:10+0300
промышленность
кузбасс
сергей цивилев
уголь
цены на уголь
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873145581.jpg?1788952241
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Добыча угля на Кузбассе с начала года, предварительно, составила 122,6 миллиона тонн, на уровне прошлого года на ту же дату, сообщило Минэнерго РФ.Министр энергетики России Сергей Цивилев ранее провел рабочую встречу с губернатором Кузбасса Ильей Середюком."Отдельное внимание на встрече было уделено ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Объем добычи угля в регионе с начала года, по предварительным данным, составил 122,6 миллиона тонн, что соответствует уровню прошлого года", - сказано в сообщении.В ходе встречи также обсуждались вопросы подготовки к прохождению осенне-зимнего периода. Губернатор Кузбасса доложил о готовности объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры к началу отопительного сезона, который стартует 15 сентября ввиду погодных условий."Необходимо обеспечить полную готовность энергетической и коммунальной инфраструктуры, сформировать необходимые запасы топлива и особое внимание уделить надежности теплоснабжения социальных объектов. Министерство энергетики совместно с регионом будет контролировать прохождение всех этапов подготовки и в случае необходимости оперативно принимать решения", - приводятся в релизе слова Цивилева.Помимо этого, в ходе встречи обсуждалось выделение дополнительного топлива для кузбасских промышленных предприятий, в том числе угледобывающих.
кузбасс
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, кузбасс, сергей цивилев, уголь, цены на уголь
Промышленность, КУЗБАСС, Сергей Цивилев, уголь, цены на уголь
Добыча угля на Кузбассе с начала года составила 122,6 миллиона тонн
Минэнерго: добыча угля на Кузбассе с начала года, предварительно, составила 122,6 млн тонн
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Добыча угля на Кузбассе с начала года, предварительно, составила 122,6 миллиона тонн, на уровне прошлого года на ту же дату, сообщило Минэнерго РФ.
Министр энергетики России Сергей Цивилев
ранее провел рабочую встречу с губернатором Кузбасса
Ильей Середюком.
"Отдельное внимание на встрече было уделено ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Объем добычи угля в регионе с начала года, по предварительным данным, составил 122,6 миллиона тонн, что соответствует уровню прошлого года", - сказано в сообщении.
В ходе встречи также обсуждались вопросы подготовки к прохождению осенне-зимнего периода. Губернатор Кузбасса доложил о готовности объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры к началу отопительного сезона, который стартует 15 сентября ввиду погодных условий.
"Необходимо обеспечить полную готовность энергетической и коммунальной инфраструктуры, сформировать необходимые запасы топлива и особое внимание уделить надежности теплоснабжения социальных объектов. Министерство энергетики совместно с регионом будет контролировать прохождение всех этапов подготовки и в случае необходимости оперативно принимать решения", - приводятся в релизе слова Цивилева.
Помимо этого, в ходе встречи обсуждалось выделение дополнительного топлива для кузбасских промышленных предприятий, в том числе угледобывающих.