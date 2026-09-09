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Добыча угля на Кузбассе с начала года составила 122,6 миллиона тонн - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Добыча угля на Кузбассе с начала года составила 122,6 миллиона тонн
Добыча угля на Кузбассе с начала года составила 122,6 миллиона тонн - 09.09.2026, ПРАЙМ
Добыча угля на Кузбассе с начала года составила 122,6 миллиона тонн
Добыча угля на Кузбассе с начала года, предварительно, составила 122,6 миллиона тонн, на уровне прошлого года на ту же дату, сообщило Минэнерго РФ. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T14:01+0300
2026-09-09T14:10+0300
промышленность
кузбасс
сергей цивилев
уголь
цены на уголь
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Добыча угля на Кузбассе с начала года, предварительно, составила 122,6 миллиона тонн, на уровне прошлого года на ту же дату, сообщило Минэнерго РФ.Министр энергетики России Сергей Цивилев ранее провел рабочую встречу с губернатором Кузбасса Ильей Середюком."Отдельное внимание на встрече было уделено ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Объем добычи угля в регионе с начала года, по предварительным данным, составил 122,6 миллиона тонн, что соответствует уровню прошлого года", - сказано в сообщении.В ходе встречи также обсуждались вопросы подготовки к прохождению осенне-зимнего периода. Губернатор Кузбасса доложил о готовности объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры к началу отопительного сезона, который стартует 15 сентября ввиду погодных условий."Необходимо обеспечить полную готовность энергетической и коммунальной инфраструктуры, сформировать необходимые запасы топлива и особое внимание уделить надежности теплоснабжения социальных объектов. Министерство энергетики совместно с регионом будет контролировать прохождение всех этапов подготовки и в случае необходимости оперативно принимать решения", - приводятся в релизе слова Цивилева.Помимо этого, в ходе встречи обсуждалось выделение дополнительного топлива для кузбасских промышленных предприятий, в том числе угледобывающих.
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промышленность, кузбасс, сергей цивилев, уголь, цены на уголь
Промышленность, КУЗБАСС, Сергей Цивилев, уголь, цены на уголь
14:01 09.09.2026 (обновлено: 14:10 09.09.2026)
 
Добыча угля на Кузбассе с начала года составила 122,6 миллиона тонн

Минэнерго: добыча угля на Кузбассе с начала года, предварительно, составила 122,6 млн тонн

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Добыча угля на Кузбассе с начала года, предварительно, составила 122,6 миллиона тонн, на уровне прошлого года на ту же дату, сообщило Минэнерго РФ.
Министр энергетики России Сергей Цивилев ранее провел рабочую встречу с губернатором Кузбасса Ильей Середюком.
"Отдельное внимание на встрече было уделено ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Объем добычи угля в регионе с начала года, по предварительным данным, составил 122,6 миллиона тонн, что соответствует уровню прошлого года", - сказано в сообщении.
В ходе встречи также обсуждались вопросы подготовки к прохождению осенне-зимнего периода. Губернатор Кузбасса доложил о готовности объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры к началу отопительного сезона, который стартует 15 сентября ввиду погодных условий.
"Необходимо обеспечить полную готовность энергетической и коммунальной инфраструктуры, сформировать необходимые запасы топлива и особое внимание уделить надежности теплоснабжения социальных объектов. Министерство энергетики совместно с регионом будет контролировать прохождение всех этапов подготовки и в случае необходимости оперативно принимать решения", - приводятся в релизе слова Цивилева.
Помимо этого, в ходе встречи обсуждалось выделение дополнительного топлива для кузбасских промышленных предприятий, в том числе угледобывающих.
 
ПромышленностьКУЗБАСССергей Цивилевугольцены на уголь
 
 
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