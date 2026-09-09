https://1prime.ru/20260909/minfin-873137736.html

В Минфине рассказали о новых правилах продажи ювелирных изделий

В Минфине рассказали о новых правилах продажи ювелирных изделий - 09.09.2026, ПРАЙМ

В Минфине рассказали о новых правилах продажи ювелирных изделий

Роспотребнадзор и Федеральная пробирная палата будут контролировать соблюдение правил информирования покупателей ювелирных изделий, касающихся правомочности... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T11:20+0300

2026-09-09T11:20+0300

2026-09-09T11:20+0300

финансы

алексей моисеев

роспотребнадзор

федеральная пробирная палата

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873137736.jpg?1788942018

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Роспотребнадзор и Федеральная пробирная палата будут контролировать соблюдение правил информирования покупателей ювелирных изделий, касающихся правомочности использования термина "бриллиант", рассказал в интервью "Российской газете" замминистра финансов Алексей Моисеев. С 1 сентября в России вступили в силу новые правила, согласно которым бриллиантами смогут называться только алмазы природного происхождения. Продавцы теперь должны подробно раскрывать неприродное происхождение камней и не использовать термин "бриллиант", производные от него, а также качественно-цветовые характеристики и вес в каратах. Допускается только указание веса камня в граммах, а на ярлыках и бирках – маркировка "синтетический". "Если продавец нарушает требования к информации о товаре, к нему применяются соответствующие меры, вплоть до запрета реализации продукции. Контролировать соблюдение требований будут Роспотребнадзор и Федеральная пробирная палата", - сказал Моисеев. Он отметил, что разница в цене между синтетическим и натуральным камнем может составлять десять раз и более. "Поэтому у недобросовестного продавца возникает соблазн продать человеку синтетический камень под видом натурального или просто не сообщить всю информацию о товаре. Именно с этим мы боремся", - подчеркнул замглавы Минфина. Моисеев также указал, что синтетические камни значительно потеряли в цене за последние годы. "По отдельным группам их стоимость снизилась в 10-20 раз. Натуральные бриллианты при этом в отдельных размерах и группах подешевели значительно меньше. Поэтому если человек покупает камень именно с целью сохранить стоимость, то синтетика - не лучший вариант", - заключил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, алексей моисеев, роспотребнадзор, федеральная пробирная палата, минфин