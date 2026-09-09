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В Минфине рассказали о новых правилах продажи ювелирных изделий - 09.09.2026, ПРАЙМ
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В Минфине рассказали о новых правилах продажи ювелирных изделий
В Минфине рассказали о новых правилах продажи ювелирных изделий - 09.09.2026, ПРАЙМ
В Минфине рассказали о новых правилах продажи ювелирных изделий
Роспотребнадзор и Федеральная пробирная палата будут контролировать соблюдение правил информирования покупателей ювелирных изделий, касающихся правомочности... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T11:20+0300
2026-09-09T11:20+0300
финансы
алексей моисеев
роспотребнадзор
федеральная пробирная палата
минфин
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Роспотребнадзор и Федеральная пробирная палата будут контролировать соблюдение правил информирования покупателей ювелирных изделий, касающихся правомочности использования термина "бриллиант", рассказал в интервью "Российской газете" замминистра финансов Алексей Моисеев. С 1 сентября в России вступили в силу новые правила, согласно которым бриллиантами смогут называться только алмазы природного происхождения. Продавцы теперь должны подробно раскрывать неприродное происхождение камней и не использовать термин "бриллиант", производные от него, а также качественно-цветовые характеристики и вес в каратах. Допускается только указание веса камня в граммах, а на ярлыках и бирках – маркировка "синтетический". "Если продавец нарушает требования к информации о товаре, к нему применяются соответствующие меры, вплоть до запрета реализации продукции. Контролировать соблюдение требований будут Роспотребнадзор и Федеральная пробирная палата", - сказал Моисеев. Он отметил, что разница в цене между синтетическим и натуральным камнем может составлять десять раз и более. "Поэтому у недобросовестного продавца возникает соблазн продать человеку синтетический камень под видом натурального или просто не сообщить всю информацию о товаре. Именно с этим мы боремся", - подчеркнул замглавы Минфина. Моисеев также указал, что синтетические камни значительно потеряли в цене за последние годы. "По отдельным группам их стоимость снизилась в 10-20 раз. Натуральные бриллианты при этом в отдельных размерах и группах подешевели значительно меньше. Поэтому если человек покупает камень именно с целью сохранить стоимость, то синтетика - не лучший вариант", - заключил он.
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финансы, алексей моисеев, роспотребнадзор, федеральная пробирная палата, минфин
Финансы, Алексей Моисеев, Роспотребнадзор, Федеральная пробирная палата, Минфин
11:20 09.09.2026
 
В Минфине рассказали о новых правилах продажи ювелирных изделий

Минфин: Роспотребнадзор и ФП проверят правомочность использования термина "бриллиант"

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Роспотребнадзор и Федеральная пробирная палата будут контролировать соблюдение правил информирования покупателей ювелирных изделий, касающихся правомочности использования термина "бриллиант", рассказал в интервью "Российской газете" замминистра финансов Алексей Моисеев.
С 1 сентября в России вступили в силу новые правила, согласно которым бриллиантами смогут называться только алмазы природного происхождения.
Продавцы теперь должны подробно раскрывать неприродное происхождение камней и не использовать термин "бриллиант", производные от него, а также качественно-цветовые характеристики и вес в каратах. Допускается только указание веса камня в граммах, а на ярлыках и бирках – маркировка "синтетический".
"Если продавец нарушает требования к информации о товаре, к нему применяются соответствующие меры, вплоть до запрета реализации продукции. Контролировать соблюдение требований будут Роспотребнадзор и Федеральная пробирная палата", - сказал Моисеев.
Он отметил, что разница в цене между синтетическим и натуральным камнем может составлять десять раз и более. "Поэтому у недобросовестного продавца возникает соблазн продать человеку синтетический камень под видом натурального или просто не сообщить всю информацию о товаре. Именно с этим мы боремся", - подчеркнул замглавы Минфина.
Моисеев также указал, что синтетические камни значительно потеряли в цене за последние годы. "По отдельным группам их стоимость снизилась в 10-20 раз. Натуральные бриллианты при этом в отдельных размерах и группах подешевели значительно меньше. Поэтому если человек покупает камень именно с целью сохранить стоимость, то синтетика - не лучший вариант", - заключил он.
 
ФинансыАлексей МоисеевРоспотребнадзорФедеральная пробирная палатаМинфин
 
 
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