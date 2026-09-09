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Бюджет России получил почти 700 миллиардов рублей доходов от дивидендов
Бюджет России получил почти 700 миллиардов рублей доходов от дивидендов - 09.09.2026, ПРАЙМ
Бюджет России получил почти 700 миллиардов рублей доходов от дивидендов
Федеральный бюджет России в августе 2026 году получил доходы от уплаты дивидендов в объеме 691 миллиард рублей, сообщает Минфин. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T11:22+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Федеральный бюджет России в августе 2026 году получил доходы от уплаты дивидендов в объеме 691 миллиард рублей, сообщает Минфин. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 20 910 млрд рублей и увеличились на 18,1% г/г. В августе 2026 года в федеральный бюджет поступило доходов от уплаты дивидендов в объеме 691 млрд рублей", - отмечается в материалах. В целом, по предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-августе 2026 года составил 25,929 триллиона рублей, что на 9,2% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2025 года, отметили в Минфине.
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финансы, россия, минфин
Бюджет России получил почти 700 миллиардов рублей доходов от дивидендов
Минфин: бюджет России в августе получил доходы от уплаты дивидендов в 691 миллиард рублей
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Федеральный бюджет России в августе 2026 году получил доходы от уплаты дивидендов в объеме 691 миллиард рублей, сообщает Минфин.
"Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 20 910 млрд рублей и увеличились на 18,1% г/г. В августе 2026 года в федеральный бюджет поступило доходов от уплаты дивидендов в объеме 691 млрд рублей", - отмечается в материалах.
В целом, по предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-августе 2026 года составил 25,929 триллиона рублей, что на 9,2% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2025 года, отметили в Минфине
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