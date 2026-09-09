https://1prime.ru/20260909/minfin-873137963.html
Минфин объяснил переход сбережений из иностранной валюты в золото
Минфин объяснил переход сбережений из иностранной валюты в золото - 09.09.2026, ПРАЙМ
Минфин объяснил переход сбережений из иностранной валюты в золото
Сбережения из иностранной валюты переходят в физическое золото, в том числе потому, что инфраструктура обмена и использования иностранной валюты усложняется,... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T11:23+0300
2026-09-09T11:23+0300
2026-09-09T11:23+0300
рынок
финансы
европа
алексей моисеев
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Сбережения из иностранной валюты переходят в физическое золото, в том числе потому, что инфраструктура обмена и использования иностранной валюты усложняется, рассказал в интервью "Российской газете" замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Сбережения из иностранной валюты переходят в физическое золото. В начале 2022 года большое количество премиальных клиентов банков просто перекладывали наличную валюту в большие золотые слитки", - сказал Моисеев.
По его словам, золото - идеальный актив для замещения сбережений в иностранной валюте. "Американские власти неоднократно меняли дизайн доллара. В Европе перестали выпускать банкноту в 500 евро. В какой-то момент ее могут вообще перестать принимать, и человеку придется идти в банк, подтверждать происхождение денег", - пояснил он.
Лучше купить физическое золото и положить его в банковскую ячейку, чем хранить деньги в долларах или другой иностранной валюте, уверен Моисеев.
"Более того, инфраструктура обмена и использования иностранной валюты усложняется, а инфраструктура обращения золота, наоборот, становится все более доступной", - добавил он.
Замминистра отметил, что как у любого актива, у золота бывают периоды, когда цена немного "отскакивает" назад. "Но если взять длинные периоды - год, три, пять, двадцать лет и больше, - то стоимость золота росла. За последние 30 лет она увеличилась примерно в 10 раз", - подчеркнул он.
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рынок, финансы, европа, алексей моисеев
Рынок, Финансы, ЕВРОПА, Алексей Моисеев
Минфин объяснил переход сбережений из иностранной валюты в золото
Минфин: сбережения из иностранной валюты переходят в физическое золото
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Сбережения из иностранной валюты переходят в физическое золото, в том числе потому, что инфраструктура обмена и использования иностранной валюты усложняется, рассказал в интервью "Российской газете" замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Сбережения из иностранной валюты переходят в физическое золото. В начале 2022 года большое количество премиальных клиентов банков просто перекладывали наличную валюту в большие золотые слитки", - сказал Моисеев.
По его словам, золото - идеальный актив для замещения сбережений в иностранной валюте. "Американские власти неоднократно меняли дизайн доллара. В Европе перестали выпускать банкноту в 500 евро. В какой-то момент ее могут вообще перестать принимать, и человеку придется идти в банк, подтверждать происхождение денег", - пояснил он.
Лучше купить физическое золото и положить его в банковскую ячейку, чем хранить деньги в долларах или другой иностранной валюте, уверен Моисеев.
"Более того, инфраструктура обмена и использования иностранной валюты усложняется, а инфраструктура обращения золота, наоборот, становится все более доступной", - добавил он.
Замминистра отметил, что как у любого актива, у золота бывают периоды, когда цена немного "отскакивает" назад. "Но если взять длинные периоды - год, три, пять, двадцать лет и больше, - то стоимость золота росла. За последние 30 лет она увеличилась примерно в 10 раз", - подчеркнул он.