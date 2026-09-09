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Дефицит бюджета России за 8 месяцев составил 5,8 триллионов рублей - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Дефицит бюджета России за 8 месяцев составил 5,8 триллионов рублей
Дефицит бюджета России за 8 месяцев составил 5,8 триллионов рублей - 09.09.2026, ПРАЙМ
Дефицит бюджета России за 8 месяцев составил 5,8 триллионов рублей
Дефицит федерального бюджета России за январь-август 2026 года предварительно составил 5,8 триллиона рублей, или 2,5% ВВП, сообщает Минфин РФ. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T11:32+0300
2026-09-09T11:32+0300
россия
финансы
минфин
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета России за январь-август 2026 года предварительно составил 5,8 триллиона рублей, или 2,5% ВВП, сообщает Минфин РФ. "По итогам января-августа 2026 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 5 795 млрд рублей", - говорится в материалах на сайте министерства. Согласно представленной таблице, дефицит федерального бюджета по итогам января-июля составил 2,5% ВВП. Уровень дефицита бюджета в 2026 году, утвержденный законом о бюджете на 2026-2028 годы, составляет 3,786 триллиона, или 1,6% ВВП. Так, по предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-августе 2026 года составил 25,929 триллиона рублей, что на 9,2% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2025 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (рост на 18,1% год к году), так и бюджетной системы в целом (рост на 12,7% год к году) наблюдается положительная динамика, отмечает Минфин. "По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-августа 2026 года составил 31 724 млрд рублей, что выше показателей предыдущего года на 14,7% г/г. Опережающая динамика исполнения расходов федерального бюджета в январе-августе 2026 года обусловлена оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов", - говорится в материалах. Согласно действующему закону о бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, общий объем доходов бюджета на 2026 год утвержден на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), а расходы составят 44,069 триллиона - 18,7% ВВП. Таким образом, дефицит бюджета РФ в 2026 году утвержден на уровне 1,6% ВВП. Основным источником финансирования дефицита в этот трехлетний период будут государственные заимствования.
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россия, финансы, минфин
РОССИЯ, Финансы, Минфин
11:32 09.09.2026
 
Дефицит бюджета России за 8 месяцев составил 5,8 триллионов рублей

Минфин: дефицит бюджета за январь-август составил 5,8 триллиона рублей, или 2,5% ВВП

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета России за январь-август 2026 года предварительно составил 5,8 триллиона рублей, или 2,5% ВВП, сообщает Минфин РФ.
"По итогам января-августа 2026 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 5 795 млрд рублей", - говорится в материалах на сайте министерства.
Согласно представленной таблице, дефицит федерального бюджета по итогам января-июля составил 2,5% ВВП. Уровень дефицита бюджета в 2026 году, утвержденный законом о бюджете на 2026-2028 годы, составляет 3,786 триллиона, или 1,6% ВВП.
Так, по предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-августе 2026 года составил 25,929 триллиона рублей, что на 9,2% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2025 года.
При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (рост на 18,1% год к году), так и бюджетной системы в целом (рост на 12,7% год к году) наблюдается положительная динамика, отмечает Минфин.
"По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-августа 2026 года составил 31 724 млрд рублей, что выше показателей предыдущего года на 14,7% г/г. Опережающая динамика исполнения расходов федерального бюджета в январе-августе 2026 года обусловлена оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов", - говорится в материалах.
Согласно действующему закону о бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, общий объем доходов бюджета на 2026 год утвержден на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), а расходы составят 44,069 триллиона - 18,7% ВВП.
Таким образом, дефицит бюджета РФ в 2026 году утвержден на уровне 1,6% ВВП. Основным источником финансирования дефицита в этот трехлетний период будут государственные заимствования.
 
РОССИЯФинансыМинфин
 
 
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