Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефтегазовые доходы бюджета России сократились на 16,7% - 09.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260909/minfin-873139053.html
Нефтегазовые доходы бюджета России сократились на 16,7%
Нефтегазовые доходы бюджета России сократились на 16,7% - 09.09.2026, ПРАЙМ
Нефтегазовые доходы бюджета России сократились на 16,7%
Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-августе снизились на 16,7% в годовом выражении, до 5,019 триллиона рублей, а ненефтегазовые выросли на 18,1%, до 20,91... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T11:37+0300
2026-09-09T11:37+0300
россия
минфин
фнб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-августе снизились на 16,7% в годовом выражении, до 5,019 триллиона рублей, а ненефтегазовые выросли на 18,1%, до 20,91 триллиона рублей, сообщает Минфин России. "Нефтегазовые доходы составили 5 019 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 16,7% г/г) преимущественно вследствие снижения среднего обменного курса доллара за отчетный период, а также снижения цен на нефть в IV квартале 2025 г. и I квартале 2026 г., учитываемых при уплате НДД в текущем году. Поступление нефтегазовых доходов в январе-августе текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер", - говорится в материалах на сайте министерства. Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использования средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, отметили в Минфине. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 20 910 млрд рублей и увеличились на 18,1% г/г", - отмечается в материалах.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_b7cfb33c5c8b4622c0f51a16815a7c5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минфин, фнб
РОССИЯ, Минфин, ФНБ
11:37 09.09.2026
 
Нефтегазовые доходы бюджета России сократились на 16,7%

Минфин: нефтегазовые доходы бюджета в январе-августе сократились на 16,7%

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-августе снизились на 16,7% в годовом выражении, до 5,019 триллиона рублей, а ненефтегазовые выросли на 18,1%, до 20,91 триллиона рублей, сообщает Минфин России.
"Нефтегазовые доходы составили 5 019 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 16,7% г/г) преимущественно вследствие снижения среднего обменного курса доллара за отчетный период, а также снижения цен на нефть в IV квартале 2025 г. и I квартале 2026 г., учитываемых при уплате НДД в текущем году. Поступление нефтегазовых доходов в январе-августе текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер", - говорится в материалах на сайте министерства.
Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использования средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, отметили в Минфине.
"Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 20 910 млрд рублей и увеличились на 18,1% г/г", - отмечается в материалах.
 
РОССИЯМинфинФНБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала