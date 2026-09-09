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Нефтегазовые доходы бюджета России сократились на 16,7%

Нефтегазовые доходы бюджета России сократились на 16,7% - 09.09.2026, ПРАЙМ

Нефтегазовые доходы бюджета России сократились на 16,7%

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-августе снизились на 16,7% в годовом выражении, до 5,019 триллиона рублей, а ненефтегазовые выросли на 18,1%, до 20,91... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T11:37+0300

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2026-09-09T11:37+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-августе снизились на 16,7% в годовом выражении, до 5,019 триллиона рублей, а ненефтегазовые выросли на 18,1%, до 20,91 триллиона рублей, сообщает Минфин России. "Нефтегазовые доходы составили 5 019 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 16,7% г/г) преимущественно вследствие снижения среднего обменного курса доллара за отчетный период, а также снижения цен на нефть в IV квартале 2025 г. и I квартале 2026 г., учитываемых при уплате НДД в текущем году. Поступление нефтегазовых доходов в январе-августе текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер", - говорится в материалах на сайте министерства. Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использования средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, отметили в Минфине. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 20 910 млрд рублей и увеличились на 18,1% г/г", - отмечается в материалах.

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