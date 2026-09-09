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Минфин разместил ОФЗ на 51,5 миллиарда рублей

Минфин разместил ОФЗ на 51,5 миллиарда рублей - 09.09.2026, ПРАЙМ

Минфин разместил ОФЗ на 51,5 миллиарда рублей

Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26218 с погашением в сентябре 2031 года - | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T14:40+0300

2026-09-09T14:40+0300

2026-09-09T14:49+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26218 с погашением в сентябре 2031 года - на 51,496 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 91,824 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 77,9095% от номинала, средневзвешенная цена - 77,9203% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 15,45% годовых, средневзвешенная доходность - также 15,45% годовых. Выручка от размещения – 42,152 миллиарда рублей. "Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется", - сообщило министерство. На следующем аукционе позднее в среду Минфин предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 2039 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.

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