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Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом на 35,215 млрд рублей

Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом на 35,215 млрд рублей - 09.09.2026, ПРАЙМ

Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом на 35,215 млрд рублей

Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 2039 года - на | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T17:00+0300

2026-09-09T17:00+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 2039 года - на 35,215 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 72,718 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 57,8152% от номинала, средневзвешенная цена - 57,8526% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 15,98% годовых, средневзвешенная доходность - 15,97% годовых. Выручка от размещения - 21,576 миллиарда рублей. "Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона. Дополнительное размещение после аукциона осуществлено по средневзвешенной цене аукциона", - сообщило министерство. На предыдущем аукционе ранее в среду Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26218 с погашением в сентябре 2031 года на 51,496 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 91,824 миллиарда.

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