https://1prime.ru/20260909/minfin-873155123.html
Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом на 35,215 млрд рублей
Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом на 35,215 млрд рублей - 09.09.2026, ПРАЙМ
Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом на 35,215 млрд рублей
Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 2039 года - на | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T17:00+0300
2026-09-09T17:00+0300
2026-09-09T17:09+0300
финансы
рынок
россия
минфин
минфин рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873155123.jpg?1788962994
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 2039 года - на 35,215 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 72,718 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 57,8152% от номинала, средневзвешенная цена - 57,8526% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 15,98% годовых, средневзвешенная доходность - 15,97% годовых. Выручка от размещения - 21,576 миллиарда рублей. "Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона. Дополнительное размещение после аукциона осуществлено по средневзвешенной цене аукциона", - сообщило министерство. На предыдущем аукционе ранее в среду Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26218 с погашением в сентябре 2031 года на 51,496 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 91,824 миллиарда.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, рынок, россия, минфин, минфин рф
Финансы, Рынок, РОССИЯ, Минфин, Минфин РФ
Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом на 35,215 млрд рублей
Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом на 35,215 миллиарда рублей
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 2039 года - на 35,215 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 72,718 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 57,8152% от номинала, средневзвешенная цена - 57,8526% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 15,98% годовых, средневзвешенная доходность - 15,97% годовых. Выручка от размещения - 21,576 миллиарда рублей.
"Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона. Дополнительное размещение после аукциона осуществлено по средневзвешенной цене аукциона", - сообщило министерство.
На предыдущем аукционе ранее в среду Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26218 с погашением в сентябре 2031 года на 51,496 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 91,824 миллиарда.