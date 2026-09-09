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Минфин предложил с 2027 года изменить правила закупок госкомпаний

Минфин предложил с 2027 года изменить правила закупок госкомпаний - 09.09.2026, ПРАЙМ

Минфин предложил с 2027 года изменить правила закупок госкомпаний

Минфин России предложил с 2027 года изменить правила закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса для создания равных условий для обеих сторон договора,... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T18:37+0300

2026-09-09T18:37+0300

2026-09-09T18:37+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минфин России предложил с 2027 года изменить правила закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса для создания равных условий для обеих сторон договора, сообщает министерство. "Минфин России подготовил проект постановления правительства, который вносит изменения в особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ)", - говорится в материалах на сайте. Данные изменения направлены на создание равных условий для обеих сторон договора, и ожидается, что они вступят в силу с 1 января 2027 года, отмечается в материалах. Так, в проекте предлагаются требования к установлению в договорах, заключаемых с субъектами МСП, равных условий начисления неустоек обеим сторонам договора, отмечается в материалах. В частности, Минфин предлагает ряд уточнений. В первую очередь, установить, что если договор содержит условие о неустойках, начисляемых субъекту МСП, такой договор должен также содержать условие о неустойках, начисляемых заказчику, говорится в материалах. "Размер пеней за каждый день просрочки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, не должен превышать размер пеней за каждый день просрочки исполнения заказчиком предусмотренных договором обязательств по оплате таких товаров, работ, услуг", - отмечается в материалах. Кроме того, предлагается установить, что максимальный размер общей суммы пеней, начисляемых субъекту МСП, не может превышать максимальный размер общей суммы пеней, начисляемых заказчику. "Предъявление аналогичных требований предусмотрено к поставщикам, привлекающим субъектов МСП в качестве соисполнителей по договорам, заключенным поставщиками с заказчиками", - подчеркивается в материалах. Помимо этого, предлагается, чтобы для достижения квоты закупок у МСП также должны учитываться договоры по результатам закупок, исключенных из расчета квоты, но заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства. "Предлагается также ввести финансовую ответственность для участников закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, за систематическое отклонение их заявок путем удержания обеспечения заявки и перечисления его заказчику. Мера направлена на предотвращение подачи заявок без реального намерения заключить договор", - отмечается в материалах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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