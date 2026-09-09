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Минфин доразместил ОФЗ серии 26230 после аукциона на 3,9 миллиарда рублей
Минфин доразместил ОФЗ серии 26230 после аукциона на 3,9 миллиарда рублей - 09.09.2026, ПРАЙМ
Минфин доразместил ОФЗ серии 26230 после аукциона на 3,9 миллиарда рублей
Минфин России доразместил после аукциона облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 2039 года - на 3,949... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T19:26+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минфин России доразместил после аукциона облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 2039 года - на 3,949 миллиарда рублей по номиналу, говорится в сообщении министерства. Цена размещения составила 57,8526% от номинала. Доходность по цене размещения - 15,97% годовых. Выручка от размещения - 2,42 миллиарда рублей. Минфин в ходе аукциона разместил ОФЗ 26230 на 35,215 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 72,718 миллиарда. Цена отсечения составила 57,8152% от номинала, средневзвешенная цена - 57,8526% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 15,98% годовых, средневзвешенная доходность - 15,97% годовых. Выручка от размещения - 21,576 миллиарда рублей. На первом из двух аукционов ранее в среду Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26218 с погашением в сентябре 2031 года на 51,496 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 91,824 миллиарда. Выручка от размещения составила 42,152 миллиарда рублей.
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Минфин доразместил ОФЗ серии 26230 после аукциона на 3,9 миллиарда рублей
Минфин доразместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26230 на 3,949 миллиарда рублей
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минфин России доразместил после аукциона облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 2039 года - на 3,949 миллиарда рублей по номиналу, говорится в сообщении министерства.
Цена размещения составила 57,8526% от номинала. Доходность по цене размещения - 15,97% годовых. Выручка от размещения - 2,42 миллиарда рублей.
Минфин в ходе аукциона разместил ОФЗ 26230 на 35,215 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 72,718 миллиарда. Цена отсечения составила 57,8152% от номинала, средневзвешенная цена - 57,8526% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 15,98% годовых, средневзвешенная доходность - 15,97% годовых. Выручка от размещения - 21,576 миллиарда рублей.
На первом из двух аукционов ранее в среду Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26218 с погашением в сентябре 2031 года на 51,496 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 91,824 миллиарда. Выручка от размещения составила 42,152 миллиарда рублей.