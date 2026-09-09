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Министр торговли США встретится с президентом Мексики - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Министр торговли США встретится с президентом Мексики
Министр торговли США встретится с президентом Мексики - 09.09.2026, ПРАЙМ
Министр торговли США встретится с президентом Мексики
Министр торговли США Говард Латник в среду посетит Мехико, где проведет встречу с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум, сообщил глава минэкономики Мексики... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T03:36+0300
2026-09-09T03:36+0300
мировая экономика
сша
мексика
вашингтон
клаудия шейнбаум
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МЕХИКО, 9 сен - ПРАЙМ. Министр торговли США Говард Латник в среду посетит Мехико, где проведет встречу с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум, сообщил глава минэкономики Мексики Марсело Эбрард. "Нам подтвердили, что завтра в Мехико будет находиться министр торговли США Говард Латник для встречи с президентом Клаудией Шейнбаум и со мной по вопросам торговых отношений между двумя странами. Буду вас информировать", - написал Эбрард в своем аккаунте в социальной сети X. Мексика и США находятся в процессе двустороннего пересмотра торгового соглашения USMCA/T-MEC. После трех раундов переговоров, последний из которых прошел в Мехико в июле, стороны заявили о конструктивном прогрессе по многим вопросам, однако окончательных договоренностей пока нет. Мехико добивается от Вашингтона смягчения тарифных мер, в частности в отношении автомобилей, стали и алюминия. Пересмотр T-MEC должен завершиться в 2026 году.
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мировая экономика, сша, мексика, вашингтон, клаудия шейнбаум
Мировая экономика, США, МЕКСИКА, ВАШИНГТОН, Клаудия Шейнбаум
03:36 09.09.2026
 
Министр торговли США встретится с президентом Мексики

Министр торговли США Латник в среду посетит Мехико

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МЕХИКО, 9 сен - ПРАЙМ. Министр торговли США Говард Латник в среду посетит Мехико, где проведет встречу с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум, сообщил глава минэкономики Мексики Марсело Эбрард.
"Нам подтвердили, что завтра в Мехико будет находиться министр торговли США Говард Латник для встречи с президентом Клаудией Шейнбаум и со мной по вопросам торговых отношений между двумя странами. Буду вас информировать", - написал Эбрард в своем аккаунте в социальной сети X.
Мексика и США находятся в процессе двустороннего пересмотра торгового соглашения USMCA/T-MEC. После трех раундов переговоров, последний из которых прошел в Мехико в июле, стороны заявили о конструктивном прогрессе по многим вопросам, однако окончательных договоренностей пока нет. Мехико добивается от Вашингтона смягчения тарифных мер, в частности в отношении автомобилей, стали и алюминия. Пересмотр T-MEC должен завершиться в 2026 году.
 
Мировая экономикаСШАМЕКСИКАВАШИНГТОНКлаудия Шейнбаум
 
 
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