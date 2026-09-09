https://1prime.ru/20260909/ministr-873130825.html

Министр торговли США встретится с президентом Мексики

Министр торговли США встретится с президентом Мексики - 09.09.2026, ПРАЙМ

Министр торговли США встретится с президентом Мексики

Министр торговли США Говард Латник в среду посетит Мехико, где проведет встречу с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум, сообщил глава минэкономики Мексики... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T03:36+0300

2026-09-09T03:36+0300

2026-09-09T03:36+0300

мировая экономика

сша

мексика

вашингтон

клаудия шейнбаум

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873130825.jpg?1788914165

МЕХИКО, 9 сен - ПРАЙМ. Министр торговли США Говард Латник в среду посетит Мехико, где проведет встречу с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум, сообщил глава минэкономики Мексики Марсело Эбрард. "Нам подтвердили, что завтра в Мехико будет находиться министр торговли США Говард Латник для встречи с президентом Клаудией Шейнбаум и со мной по вопросам торговых отношений между двумя странами. Буду вас информировать", - написал Эбрард в своем аккаунте в социальной сети X. Мексика и США находятся в процессе двустороннего пересмотра торгового соглашения USMCA/T-MEC. После трех раундов переговоров, последний из которых прошел в Мехико в июле, стороны заявили о конструктивном прогрессе по многим вопросам, однако окончательных договоренностей пока нет. Мехико добивается от Вашингтона смягчения тарифных мер, в частности в отношении автомобилей, стали и алюминия. Пересмотр T-MEC должен завершиться в 2026 году.

сша

мексика

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, мексика, вашингтон, клаудия шейнбаум