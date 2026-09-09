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Министр энергетики и окружающей среды Эстонии подал в отставку

Министр энергетики и окружающей среды Эстонии подал в отставку - 09.09.2026, ПРАЙМ

Министр энергетики и окружающей среды Эстонии подал в отставку

Министр энергетики и окружающей среды Эстонии Андрес Сутт в среду подал в отставку, сообщает телерадиокомпания ERR. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T14:09+0300

2026-09-09T14:09+0300

2026-09-09T14:09+0300

эстония

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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Министр энергетики и окружающей среды Эстонии Андрес Сутт в среду подал в отставку, сообщает телерадиокомпания ERR. "Министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутт (Партия реформ) заявил, что не будет баллотироваться на следующих выборах в парламент и поэтому покинет министерскую должность. До окончания срока своего мандата... Сутт планирует работать в парламенте", - говорится в сообщении. По словам министра, свое решение об отставке он обдумывал долго и решил, что двух сроков нахождения в парламенте и трех министерских должностей достаточно, и теперь он хочет вновь заняться своей профессиональной деятельностью. "Поэтому будет правильно дать место следующему человеку, который будет участвовать в выборах, а самому вернуться в Рийгикогу. Там я помогу довести до конца законопроекты в сферах энергетики и окружающей среды, работа над которыми сейчас находится на полпути", - сказал Сутт. Сутт избирался депутатом на парламентских выборах 2019 и 2023 годов. Работал министром предпринимательства и инфотехнологий (2021-2022), а также полтора месяца летом 2022-го временно исполнял обязанности министра иностранных дел. Должность министра энергетики и окружающей среды занял 25 марта 2025 года. До начала политической карьеры Сутт долгое время работал в Банке Эстонии, а в 2001-2009 годах занимал пост вице-президента Банка Эстонии.

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