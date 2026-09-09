https://1prime.ru/20260909/minpromtorg-873154365.html

Льготное автокредитование для многодетных семей станет доступнее

Льготное автокредитование для многодетных семей станет доступнее - 09.09.2026, ПРАЙМ

Льготное автокредитование для многодетных семей станет доступнее

Минпромторг РФ поддержал предложения о повышении доступности льготного автокредитования для многодетных семей, в том числе об отмене ограничения максимальной... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T16:42+0300

2026-09-09T16:42+0300

2026-09-09T16:56+0300

бизнес

россия

минпромторг

госдума

единая россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873154365.jpg?1788962189

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минпромторг РФ поддержал предложения о повышении доступности льготного автокредитования для многодетных семей, в том числе об отмене ограничения максимальной стоимости автомобиля, на которую распространяется федеральная скидка, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Ранее Кузнецова сообщала, что министерство разрабатывает специальную программу для многодетных семей, позволяющую приобрести автомобиль в рассрочку или на льготных условиях. "Минпромторг поддержал наши предложения по повышению доступности льготного автокредитования для многодетных... Мы в Госдуме и нашей комиссии "Единой России" проработали предложения и обратились в профильное ведомство, и совместная работа дала результат", - написала Кузнецова в своем канале на платформе "Макс". По ее словам, ведомство подготовило изменения, которые предусматривают в том числе снятие ограничения максимальной стоимости автомобиля в 2 миллиона рублей, на которые распространяется федеральная скидка. Она уточнила, что теперь семья сможет выбрать автомобиль в любой ценовой категории, а размер господдержки будет расти пропорционально цене. "Возможность использования дополнительных региональных выплат: можно будет объединять федеральную скидку с региональным материнским капиталом или иными мерами поддержки, которые предоставляются семьям в регионе. Это существенно увеличит реальную помощь каждой семье", - добавила парламентарий. Кузнецова отметила, что сегодня в России насчитывается почти 2,9 миллиона многодетных семей, в которых воспитываются около 9,5 миллионов детей. "Благодарю Минпромторг за конструктивный диалог! Уверена, что принятые решения - это практический шаг к реализации принципа семейноцентричности, о котором неоднократно говорил президент. Но это первый шаг. Нужно добиваться еще большей доступности автотранспорта, решать вопросы льгот при проезде по платным дорогам и другие. Мы в Госдуме и нашей комиссии "Единой России" будем добиваться новых решений", - заключила она.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, минпромторг, госдума, единая россия