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Льготное автокредитование для многодетных семей станет доступнее
Льготное автокредитование для многодетных семей станет доступнее - 09.09.2026, ПРАЙМ
Льготное автокредитование для многодетных семей станет доступнее
Минпромторг РФ поддержал предложения о повышении доступности льготного автокредитования для многодетных семей, в том числе об отмене ограничения максимальной... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T16:42+0300
2026-09-09T16:42+0300
2026-09-09T16:56+0300
бизнес
россия
минпромторг
госдума
единая россия
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минпромторг РФ поддержал предложения о повышении доступности льготного автокредитования для многодетных семей, в том числе об отмене ограничения максимальной стоимости автомобиля, на которую распространяется федеральная скидка, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Ранее Кузнецова сообщала, что министерство разрабатывает специальную программу для многодетных семей, позволяющую приобрести автомобиль в рассрочку или на льготных условиях. "Минпромторг поддержал наши предложения по повышению доступности льготного автокредитования для многодетных... Мы в Госдуме и нашей комиссии "Единой России" проработали предложения и обратились в профильное ведомство, и совместная работа дала результат", - написала Кузнецова в своем канале на платформе "Макс". По ее словам, ведомство подготовило изменения, которые предусматривают в том числе снятие ограничения максимальной стоимости автомобиля в 2 миллиона рублей, на которые распространяется федеральная скидка. Она уточнила, что теперь семья сможет выбрать автомобиль в любой ценовой категории, а размер господдержки будет расти пропорционально цене. "Возможность использования дополнительных региональных выплат: можно будет объединять федеральную скидку с региональным материнским капиталом или иными мерами поддержки, которые предоставляются семьям в регионе. Это существенно увеличит реальную помощь каждой семье", - добавила парламентарий. Кузнецова отметила, что сегодня в России насчитывается почти 2,9 миллиона многодетных семей, в которых воспитываются около 9,5 миллионов детей. "Благодарю Минпромторг за конструктивный диалог! Уверена, что принятые решения - это практический шаг к реализации принципа семейноцентричности, о котором неоднократно говорил президент. Но это первый шаг. Нужно добиваться еще большей доступности автотранспорта, решать вопросы льгот при проезде по платным дорогам и другие. Мы в Госдуме и нашей комиссии "Единой России" будем добиваться новых решений", - заключила она.
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бизнес, россия, минпромторг, госдума, единая россия
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг, Госдума, Единая Россия
Льготное автокредитование для многодетных семей станет доступнее
Минпромторг одобрил повышение доступности льготного автокредитования для многодетных семей
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минпромторг РФ поддержал предложения о повышении доступности льготного автокредитования для многодетных семей, в том числе об отмене ограничения максимальной стоимости автомобиля, на которую распространяется федеральная скидка, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Ранее Кузнецова сообщала, что министерство разрабатывает специальную программу для многодетных семей, позволяющую приобрести автомобиль в рассрочку или на льготных условиях.
"Минпромторг поддержал наши предложения по повышению доступности льготного автокредитования для многодетных... Мы в Госдуме и нашей комиссии "Единой России" проработали предложения и обратились в профильное ведомство, и совместная работа дала результат", - написала Кузнецова в своем канале на платформе "Макс".
По ее словам, ведомство подготовило изменения, которые предусматривают в том числе снятие ограничения максимальной стоимости автомобиля в 2 миллиона рублей, на которые распространяется федеральная скидка. Она уточнила, что теперь семья сможет выбрать автомобиль в любой ценовой категории, а размер господдержки будет расти пропорционально цене.
"Возможность использования дополнительных региональных выплат: можно будет объединять федеральную скидку с региональным материнским капиталом или иными мерами поддержки, которые предоставляются семьям в регионе. Это существенно увеличит реальную помощь каждой семье", - добавила парламентарий.
Кузнецова отметила, что сегодня в России насчитывается почти 2,9 миллиона многодетных семей, в которых воспитываются около 9,5 миллионов детей.
"Благодарю Минпромторг за конструктивный диалог! Уверена, что принятые решения - это практический шаг к реализации принципа семейноцентричности, о котором неоднократно говорил президент. Но это первый шаг. Нужно добиваться еще большей доступности автотранспорта, решать вопросы льгот при проезде по платным дорогам и другие. Мы в Госдуме и нашей комиссии "Единой России" будем добиваться новых решений", - заключила она.