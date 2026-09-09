https://1prime.ru/20260909/minselhoz-873152329.html

В Минсельхозе оценили начало кампании по севу озимых под урожай 2027 года

В Минсельхозе оценили начало кампании по севу озимых под урожай 2027 года - 09.09.2026, ПРАЙМ

В Минсельхозе оценили начало кампании по севу озимых под урожай 2027 года

Начало кампании по севу озимых культур под урожай 2027 года в России проходит нормально, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T16:02+0300

2026-09-09T16:02+0300

2026-09-09T16:02+0300

сельское хозяйство

россия

оксана лут

дмитрий патрушев

минсельхоз

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Начало кампании по севу озимых культур под урожай 2027 года в России проходит нормально, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. "Нормально", - ответила она журналистам на вопрос о ходе сева озимых культур. В минувшую пятницу на оперштабе министерства Лут говорила, что озимый сев начался в 44 регионах РФ, уже засеяно 2,3 миллиона гектаров и нынешние темпы выше прошлогодних. А вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев накануне отмечал, что озимый сев в ближайшие недели будет набирать обороты. По его словам, очень важно, чтобы не было сбоев, ведь этот сев - фундамент урожая 2027 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, россия, оксана лут, дмитрий патрушев, минсельхоз