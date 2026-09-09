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В Минсельхозе оценили начало кампании по севу озимых под урожай 2027 года - 09.09.2026, ПРАЙМ
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В Минсельхозе оценили начало кампании по севу озимых под урожай 2027 года
В Минсельхозе оценили начало кампании по севу озимых под урожай 2027 года - 09.09.2026, ПРАЙМ
В Минсельхозе оценили начало кампании по севу озимых под урожай 2027 года
  Начало кампании по севу озимых культур под урожай 2027 года в России проходит нормально, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T16:02+0300
2026-09-09T16:02+0300
сельское хозяйство
россия
оксана лут
дмитрий патрушев
минсельхоз
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ.  Начало кампании по севу озимых культур под урожай 2027 года в России проходит нормально, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. "Нормально", - ответила она журналистам на вопрос о ходе сева озимых культур. В минувшую пятницу на оперштабе министерства Лут говорила, что озимый сев начался в 44 регионах РФ, уже засеяно 2,3 миллиона гектаров и нынешние темпы выше прошлогодних. А вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев накануне отмечал, что озимый сев в ближайшие недели будет набирать обороты. По его словам, очень важно, чтобы не было сбоев, ведь этот сев - фундамент урожая 2027 года.
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сельское хозяйство, россия, оксана лут, дмитрий патрушев, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Оксана Лут, Дмитрий Патрушев, Минсельхоз
16:02 09.09.2026
 
В Минсельхозе оценили начало кампании по севу озимых под урожай 2027 года

Глава Минсельхоза Лут: сев озимых культур под урожай 2027 года в России проходит нормально

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ.  Начало кампании по севу озимых культур под урожай 2027 года в России проходит нормально, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.
"Нормально", - ответила она журналистам на вопрос о ходе сева озимых культур.
В минувшую пятницу на оперштабе министерства Лут говорила, что озимый сев начался в 44 регионах РФ, уже засеяно 2,3 миллиона гектаров и нынешние темпы выше прошлогодних.
А вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев накануне отмечал, что озимый сев в ближайшие недели будет набирать обороты. По его словам, очень важно, чтобы не было сбоев, ведь этот сев - фундамент урожая 2027 года.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯОксана ЛутДмитрий ПатрушевМинсельхоз
 
 
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