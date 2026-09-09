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В Минсельхозе заявили о выравнивании цен на куриные яйца

В Минсельхозе заявили о выравнивании цен на куриные яйца - 09.09.2026, ПРАЙМ

В Минсельхозе заявили о выравнивании цен на куриные яйца

Цены на куриные яйца в России выравниваются, после долгого периода снижения, сообщили в Минсельхозе России. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T19:26+0300

2026-09-09T19:26+0300

2026-09-09T19:26+0300

россия

минсельхоз

росстат

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Цены на куриные яйца в России выравниваются, после долгого периода снижения, сообщили в Минсельхозе России. Ранее в среду Росстат сообщил, что с 1 по 7 сентября 2026 года цены на куриные яйца выросли на 1,8% к предыдущей неделе. "Текущая динамика стоимости яиц говорит о постепенном выравнивании уровня цен после продолжительного периода их снижения", - говорится в сообщении Минсельхоза. В ведомстве отметили, что для устойчивого развития отрасли важно сохранять баланс интересов потребителей, производителей и торговли. "С одной стороны, цена на полке должна оставаться доступной для покупателей. С другой – экономика производства должна обеспечивать стабильную работу птицеводческих предприятий, сохранение объемов выпуска и дальнейшие инвестиции в развитие", - объяснили там. В Минсельхозе напомнили, что для сохранения рентабельности птицеводческих предприятий действует комплекс мер господдержки, в том числе льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты. Кроме того, министерство постоянно взаимодействует с отраслевыми союзами, производителями, торговыми сетями и профильными ведомствами по вопросам стабильного обеспечения внутреннего рынка социально значимой продукцией, в том числе куриным яйцом. "В 2026 году российские птицефабрики продолжают наращивать производство. По данным Росстата, в январе-июле в сельхозорганизациях произведено свыше 23 миллиардов яиц, что на 2,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года", - добавили в Минсельхозе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, минсельхоз, росстат