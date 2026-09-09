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Минтранс расширил перечень случаев оформления накладных на бумаге

Минтранс расширил перечень случаев оформления накладных на бумаге - 09.09.2026, ПРАЙМ

Минтранс расширил перечень случаев оформления накладных на бумаге

Минтранс России расширил перечень ситуаций, в которых транспортные накладные и заявки на грузоперевозки можно оформлять не в электронном виде, а на бумажном... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T11:47+0300

2026-09-09T11:47+0300

2026-09-09T11:47+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минтранс России расширил перечень ситуаций, в которых транспортные накладные и заявки на грузоперевозки можно оформлять не в электронном виде, а на бумажном носителе, сообщило ведомство. С 1 сентября 2026 года в России введены обязательные электронные накладные в автомобильных, железнодорожных и авиационных грузоперевозках, а также экспедиторских документах. При этом до 1 марта 2027 года при предъявлении бумажных документов инспекторы будут ограничиваться устным предупреждением без штрафа. "Минтранс расширил случаи, когда транспортные накладные можно оформлять на бумаге. Ведомство внесло изменения в приказ № 262, которые расширяют перечень случаев оформления транспортной накладной, заказа и заявки на бумажном носителе", - говорится в сообщении министерства на платформе в "Макс". Так, оформление документов на бумаге теперь допускается при перевозке грузов военного назначения, если отправителем или получателем является Минобороны, МВД, Росгвардия, ФСБ, МЧС, СВР или ФСО. Также в расширенный перечень вошли отправки грузов по территориям, где введены режимы повышенной готовности или ЧС, чрезвычайное или военное положение либо режим контртеррористической операции. Кроме того, исключение допускается при перевозке специальных грузов и периодических печатных изданий или продукции военного и двойного назначения в рамках внешнеторговых операций. "Таким образом, бумажное оформление сохраняется для критически важных перевозок, где требуется особое внимание к документированию", - отметили в Минтрансе. Приказ № 262 – один из четырех приказов министерства, которые устанавливают исключения для оформления транспортных документов на бумаге. Другие три регулируют железнодорожные, авианакладные и экспедиторские документы. Как пояснили в ведомстве, в ближайшее время в них также планируется внести дополнения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, мвд, росгвардия, фсб