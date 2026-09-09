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Air Arabia в октябре возобновит рейсы в Россию
Air Arabia в октябре возобновит рейсы в Россию - 09.09.2026, ПРАЙМ
Air Arabia в октябре возобновит рейсы в Россию
Авиакомпания Air Arabia в октябре ,по предварительным данным, возобновит рейсы в Россию, приостановленные из-за ближневосточного конфликта, заявили РИА Новости... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T16:15+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания Air Arabia в октябре ,по предварительным данным, возобновит рейсы в Россию, приостановленные из-за ближневосточного конфликта, заявили РИА Новости в министерстве транспорта РФ. Ранее телеграм-каналы анонсировали отмену рейсов авиакомпании в октябре и декабре. "Air Arabia приостановила выполнение полетов в Россию еще в июле 2026 года из-за ближневосточного конфликта. По предварительным данным, авиакомпания планирует возобновить полеты в Россию по маршруту Шарджа - Москва в октябре", - рассказали в Минтрансе.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Air Arabia
Air Arabia в октябре возобновит рейсы в Россию
Минтранс: Air Arabia возобновит полеты в Россию, приостановленные из-за конфликта