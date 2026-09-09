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Минтранс утвердил дорожную карту по повышению доступности поездок с детьми

Минтранс утвердил дорожную карту по повышению доступности поездок с детьми - 09.09.2026, ПРАЙМ

Минтранс утвердил дорожную карту по повышению доступности поездок с детьми

Минтранс России утвердил дорожную карту по повышению доступности поездок в такси для пассажиров с детьми, сообщило ведомство. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T16:15+0300

2026-09-09T16:15+0300

2026-09-09T16:15+0300

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дети

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минтранс России утвердил дорожную карту по повышению доступности поездок в такси для пассажиров с детьми, сообщило ведомство. "Ведомство утвердило дорожную карту, разработанную совместно с "Яндекс Такси". Она направлена на то, чтобы поездки с детьми стали доступнее, комфортнее и безопаснее", - говорится в сообщении.

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бизнес, россия, такси, цены на такси, поездка на такси, дети