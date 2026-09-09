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Минтранс утвердил дорожную карту по повышению доступности поездок с детьми
Минтранс утвердил дорожную карту по повышению доступности поездок с детьми - 09.09.2026, ПРАЙМ
Минтранс утвердил дорожную карту по повышению доступности поездок с детьми
Минтранс России утвердил дорожную карту по повышению доступности поездок в такси для пассажиров с детьми, сообщило ведомство. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T16:15+0300
2026-09-09T16:15+0300
2026-09-09T16:15+0300
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поездка на такси
дети
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минтранс России утвердил дорожную карту по повышению доступности поездок в такси для пассажиров с детьми, сообщило ведомство. "Ведомство утвердило дорожную карту, разработанную совместно с "Яндекс Такси". Она направлена на то, чтобы поездки с детьми стали доступнее, комфортнее и безопаснее", - говорится в сообщении.
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Бизнес, РОССИЯ, такси, цены на такси, поездка на такси, дети
Минтранс утвердил дорожную карту по повышению доступности поездок с детьми
Минтранс утвердил дорожную карту по повышению доступности поездки в такси для детей