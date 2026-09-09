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Минтранс находится в ежедневном контакте с ИКАО, заявил Никитин - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Минтранс находится в ежедневном контакте с ИКАО, заявил Никитин
Минтранс находится в ежедневном контакте с ИКАО, заявил Никитин - 09.09.2026, ПРАЙМ
Минтранс находится в ежедневном контакте с ИКАО, заявил Никитин
Минтранс России ежедневно находится в контакте с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), это происходит вне зависимости от чьих-то угроз, сообщил | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T19:56+0300
2026-09-09T19:58+0300
россия
владимир путин
владимир зеленский
икао
мид
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минтранс России ежедневно находится в контакте с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), это происходит вне зависимости от чьих-то угроз, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин. "Мы находимся в контакте с ИКАО ежедневно, всегда, вне зависимости от чьих-то угроз. Это постоянная работа и мы работаем в абсолютно нормальном режиме", - сказал Никитин журналистам. Ранее российский МИД заявил, что призвал генсекретаря ИКАО осудить угрозы киевского режима в адрес гражданской авиации РФ. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе назвал заявкой на государственный терроризм угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе. Никитин в свою очередь заверил, что российские власти своевременно реагируют на угрозы гражданской авиации, постоянно совершенствуют требования безопасности полетов и безопасности аэропортов.
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россия, владимир путин, владимир зеленский, икао, мид
РОССИЯ, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ИКАО, МИД
19:56 09.09.2026 (обновлено: 19:58 09.09.2026)
 
Минтранс находится в ежедневном контакте с ИКАО, заявил Никитин

Никитин: Минтранс ежедневно контактирует с ИКАО, это происходит вне зависимости от угроз

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минтранс России ежедневно находится в контакте с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), это происходит вне зависимости от чьих-то угроз, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин.
"Мы находимся в контакте с ИКАО ежедневно, всегда, вне зависимости от чьих-то угроз. Это постоянная работа и мы работаем в абсолютно нормальном режиме", - сказал Никитин журналистам.
Ранее российский МИД заявил, что призвал генсекретаря ИКАО осудить угрозы киевского режима в адрес гражданской авиации РФ.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе назвал заявкой на государственный терроризм угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе. Никитин в свою очередь заверил, что российские власти своевременно реагируют на угрозы гражданской авиации, постоянно совершенствуют требования безопасности полетов и безопасности аэропортов.
 
РОССИЯВладимир ПутинВладимир ЗеленскийИКАОМИД
 
 
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