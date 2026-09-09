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На внешней стороне 30-го километра МКАД произошло возгорание автомобиля
На внешней стороне 30-го километра МКАД произошло возгорание автомобиля - 09.09.2026, ПРАЙМ
На внешней стороне 30-го километра МКАД произошло возгорание автомобиля
Возгорание автомобиля произошло на внешней стороне 30-го километра МКАД в Москве, движение перекрыто, сообщает столичный департамент транспорта. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T18:46+0300
2026-09-09T18:46+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Возгорание автомобиля произошло на внешней стороне 30-го километра МКАД в Москве, движение перекрыто, сообщает столичный департамент транспорта.
"На внешней стороне 30-го километра МКАД (в районе съезда 30В) произошло возгорание автомобиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
"Движение по внешней стороне МКАД перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - добавляется в сообщении.
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бизнес, россия, москва
На внешней стороне 30-го километра МКАД произошло возгорание автомобиля
Дептранс: на внешней стороне 30-го километра МКАД загорелся автомобиль
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Возгорание автомобиля произошло на внешней стороне 30-го километра МКАД в Москве, движение перекрыто, сообщает столичный департамент транспорта.
"На внешней стороне 30-го километра МКАД (в районе съезда 30В) произошло возгорание автомобиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
"Движение по внешней стороне МКАД перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - добавляется в сообщении.