https://1prime.ru/20260909/mkad-873158049.html

На внешней стороне 30-го километра МКАД произошло возгорание автомобиля

На внешней стороне 30-го километра МКАД произошло возгорание автомобиля - 09.09.2026, ПРАЙМ

На внешней стороне 30-го километра МКАД произошло возгорание автомобиля

Возгорание автомобиля произошло на внешней стороне 30-го километра МКАД в Москве, движение перекрыто, сообщает столичный департамент транспорта. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T18:46+0300

2026-09-09T18:46+0300

2026-09-09T18:46+0300

бизнес

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873158049.jpg?1788968791

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Возгорание автомобиля произошло на внешней стороне 30-го километра МКАД в Москве, движение перекрыто, сообщает столичный департамент транспорта. "На внешней стороне 30-го километра МКАД (в районе съезда 30В) произошло возгорание автомобиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. "Движение по внешней стороне МКАД перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - добавляется в сообщении.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва