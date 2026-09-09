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На выставке "Иннопром. Индия" представили модели российских самолетов
На выставке "Иннопром. Индия" представили модели российских самолетов - 09.09.2026, ПРАЙМ
На выставке "Иннопром. Индия" представили модели российских самолетов
Модели российских пассажирских самолетов МС-21, "Суперджет" и Ил-114-300 представили на первой международной выставке "Иннопром. Индия" в Нью-Дели, передает... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T08:31+0300
2026-09-09T08:31+0300
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бизнес
россия
промышленность
индия
ростех
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - ПРАЙМ. Модели российских пассажирских самолетов МС-21, "Суперджет" и Ил-114-300 представили на первой международной выставке "Иннопром. Индия" в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, "Ростех" презентовал полноразмерное "сердце" импортозамещенного самолета "Суперджет" - авиадвигатель ПД-8.
Двигатель обеспечивает тягу на взлетном режиме 8 тонн и соответствует современным требованиям экологичности и безопасности полетов, в нем применена электронная система управления. Опытные ПД-8 прошли комплексную программу испытаний в составе самолетов "Суперджет" и летающей лаборатории, а также на испытательных стендах. Двигатель получил сертификат типа в начале июня текущего года.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
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бизнес, россия, промышленность, индия, ростех
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, ИНДИЯ, Ростех
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - ПРАЙМ. Модели российских пассажирских самолетов МС-21, "Суперджет" и Ил-114-300 представили на первой международной выставке "Иннопром. Индия" в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, "Ростех" презентовал полноразмерное "сердце" импортозамещенного самолета "Суперджет" - авиадвигатель ПД-8.
Двигатель обеспечивает тягу на взлетном режиме 8 тонн и соответствует современным требованиям экологичности и безопасности полетов, в нем применена электронная система управления. Опытные ПД-8 прошли комплексную программу испытаний в составе самолетов "Суперджет" и летающей лаборатории, а также на испытательных стендах. Двигатель получил сертификат типа в начале июня текущего года.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.