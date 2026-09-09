https://1prime.ru/20260909/modeli-873132662.html

На выставке "Иннопром. Индия" представили модели российских самолетов

На выставке "Иннопром. Индия" представили модели российских самолетов - 09.09.2026, ПРАЙМ

На выставке "Иннопром. Индия" представили модели российских самолетов

Модели российских пассажирских самолетов МС-21, "Суперджет" и Ил-114-300 представили на первой международной выставке "Иннопром. Индия" в Нью-Дели, передает... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T08:31+0300

2026-09-09T08:31+0300

2026-09-09T08:31+0300

бизнес

россия

промышленность

индия

ростех

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873132662.jpg?1788931866

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - ПРАЙМ. Модели российских пассажирских самолетов МС-21, "Суперджет" и Ил-114-300 представили на первой международной выставке "Иннопром. Индия" в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, "Ростех" презентовал полноразмерное "сердце" импортозамещенного самолета "Суперджет" - авиадвигатель ПД-8. Двигатель обеспечивает тягу на взлетном режиме 8 тонн и соответствует современным требованиям экологичности и безопасности полетов, в нем применена электронная система управления. Опытные ПД-8 прошли комплексную программу испытаний в составе самолетов "Суперджет" и летающей лаборатории, а также на испытательных стендах. Двигатель получил сертификат типа в начале июня текущего года. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, промышленность, индия, ростех