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Рынок акций РФ в среду перешел к умеренному снижению - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Рынок акций РФ в среду перешел к умеренному снижению
Рынок акций РФ в среду перешел к умеренному снижению - 09.09.2026, ПРАЙМ
Рынок акций РФ в среду перешел к умеренному снижению
Российский рынок акций в основную торговую сессию перешел к умеренному снижению, оставаясь выше отметки 2 250 пунктов по основному индексу, следует из данных... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T13:03+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию перешел к умеренному снижению, оставаясь выше отметки 2 250 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.34 мск снижается на 0,58% относительно предыдущего закрытия, до 2 260,82 пункта. При этом на самом открытии торгов он рос на 0,24%, а максимально в среду повышался до 2 286,98 пункта. Наиболее заметно дешевеют, в частности, акции ММК (-3,2%), НЛМК (-2%), "Новатэка" (-1,1%). Также и акции ВТБ около 12.00 мск резко упали в цене (более чем на 1,5% к текущим уровням) и сейчас дешевеют на 1,7% - в отсутствие новостей. С другой стороны, все еще дорожают акции "Полюса" (+0,5%), МТС (+0,5%), "Татнефти" (+0,1%), "Яндекса" (+0,3%). В среду индекс Мосбиржи будет консолидироваться над отметкой 2 250 пунктов, которая выступает ближайшей поддержкой для рынка в условиях отсутствии изменений внешнего фона, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Инвесторы могут перейти к фиксации прибыли по длинным позициям в российских акциях, что будет давить на рынок. При этом покупки в "весовых" бумагах нефтегазового сектора будет поддерживать дальнейший рост цен на нефть, что сдержит снижение индекса Мосбиржи", - считает он. Кроме того, участников рынка может взять паузу в принятии инвестиционных решений в преддверии заседания ЦБ РФ в пятницу, что снизит активность на рынке, считает Зварич. "Все это будет способствовать переходу рынка в боковое движение. С технической точки зрения до отступления под этот уровень у рынка сохраняются шансы на продолжение роста с возможными ближайшими целями 2 360 и 2 500 пунктов по индексу", - резюмировал он.
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рынок, торги, индексы, богдан зварич, мосбиржа, ммк, нлмк
Рынок, Торги, Индексы, Богдан Зварич, Мосбиржа, ММК, НЛМК
13:03 09.09.2026 (обновлено: 13:13 09.09.2026)
 
Рынок акций РФ в среду перешел к умеренному снижению

Индекс Мосбиржи к 12.34 мск снизился на 0,58% до 2 260,82 пункта

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию перешел к умеренному снижению, оставаясь выше отметки 2 250 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 12.34 мск снижается на 0,58% относительно предыдущего закрытия, до 2 260,82 пункта. При этом на самом открытии торгов он рос на 0,24%, а максимально в среду повышался до 2 286,98 пункта.
Наиболее заметно дешевеют, в частности, акции ММК (-3,2%), НЛМК (-2%), "Новатэка" (-1,1%). Также и акции ВТБ около 12.00 мск резко упали в цене (более чем на 1,5% к текущим уровням) и сейчас дешевеют на 1,7% - в отсутствие новостей.
С другой стороны, все еще дорожают акции "Полюса" (+0,5%), МТС (+0,5%), "Татнефти" (+0,1%), "Яндекса" (+0,3%).
В среду индекс Мосбиржи будет консолидироваться над отметкой 2 250 пунктов, которая выступает ближайшей поддержкой для рынка в условиях отсутствии изменений внешнего фона, считает Богдан Зварич из ПСБ.
"Инвесторы могут перейти к фиксации прибыли по длинным позициям в российских акциях, что будет давить на рынок. При этом покупки в "весовых" бумагах нефтегазового сектора будет поддерживать дальнейший рост цен на нефть, что сдержит снижение индекса Мосбиржи", - считает он.
Кроме того, участников рынка может взять паузу в принятии инвестиционных решений в преддверии заседания ЦБ РФ в пятницу, что снизит активность на рынке, считает Зварич.
"Все это будет способствовать переходу рынка в боковое движение. С технической точки зрения до отступления под этот уровень у рынка сохраняются шансы на продолжение роста с возможными ближайшими целями 2 360 и 2 500 пунктов по индексу", - резюмировал он.
 
РынокТоргиИндексыБогдан ЗваричМосбиржаММКНЛМК
 
 
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