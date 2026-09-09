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Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,44%

Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,44% - 09.09.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,44%

Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,44%, следует из данных Московской биржи. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T19:18+0300

2026-09-09T19:18+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,44%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,44%, до 2264,02 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,36%, до 824,05 пункта, долларовый РТС вырос на 0,74%, до 834,57 пункта. Валютные индексы выросли на фоне ощутимого укрепления рубля к доллару и юаню.

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2026

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рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс