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Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,44%
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,44% - 09.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,44%
Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,44%, следует из данных Московской биржи. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T19:18+0300
2026-09-09T19:18+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,44%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,44%, до 2264,02 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,36%, до 824,05 пункта, долларовый РТС вырос на 0,74%, до 834,57 пункта. Валютные индексы выросли на фоне ощутимого укрепления рубля к доллару и юаню.
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рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,44%
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,44%, до 2264,02 пункта