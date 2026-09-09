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Долгосрочные заказы Москвы обеспечивают рабочими местами 120 тыс. человек

Долгосрочные заказы Москвы обеспечивают рабочими местами 120 тыс. человек - 09.09.2026, ПРАЙМ

Долгосрочные заказы Москвы обеспечивают рабочими местами 120 тыс. человек

Долгосрочные заказы Москвы на создание современных электропоездов и трамваев обеспечивают рабочими местами 120 тыс. человек и около 1 тыс. предприятий по всей... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T15:17+0300

2026-09-09T15:17+0300

2026-09-09T15:17+0300

россия

москва

московская область

трансмашхолдинг

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Долгосрочные заказы Москвы на создание современных электропоездов и трамваев обеспечивают рабочими местами 120 тыс. человек и около 1 тыс. предприятий по всей России, включая завод "Метровагонмаш" в подмосковных Мытищах. В ходе посещения предприятия вместе с губернатором региона Андреем Воробьевым Собянин гарантировал стабильный заказ заводу и рабочие места на десятилетия вперед. "Мы обеспечиваем стабильные заказы, причем заказы не только на сам подвижной состав, но и на его обслуживание. У нас тридцатилетние договора сервисного обслуживания, то есть каждый поезд, который сойдет здесь с ваших заводских линий, будет еще 30 лет обслуживаться вами для того, чтобы он каждый день как новенький, выходил на линию и радовал пассажиров. Это очень непростая работа, но она дает возможность и стимулы для того, чтобы выпускать максимально качественную продукцию, которую меньше надо ремонтировать и которая бы стабильно выходила на линию", - сказал он, обращаясь к сотрудникам предприятия. По словам Собянина, сегодня завод "Метровагонмаш" является центром российской промышленной кооперации. В создании современных составов метро участвуют предприятия разных отраслей - от производителей металлообрабатывающего оборудования и электрических систем до изготовителей элементов интерьера, тормозного оборудования, световых систем, сидений и лакокрасочных материалов. "Это коллектив более чем с вековой историей, который создавал первые поезда метро, и сегодня является флагманом. Замечательные поезда, которыми пользуются миллионы людей каждый день. Мы гордимся вами", - добавил мэр. Воробьев также поприветствовал работников завода и отметил их роль в импортозамещении производства по всей стране. "В Московской области компании "Трансмашхолдинга" представлены очень серьезно и они не устают постоянно развиваться. Сегодня в одном из цехов "Метровагонмаша" нам показали модернизацию подвижного состава, различных очень сложных узлов, которые раньше мы закупали за рубежом. Благодаря конструкторам, инженерам, благодаря команде предприятия мы видим очень высокую конкурентоспособность всей продукции. Важно, что есть экспортный потенциал - мы это ценим, дорожим этим", - подчеркнул губернатор. Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, завод "Метровагонмаш" - крупнейший производитель вагонов для московского метро. Именно здесь в 1934 году был собран первый отечественный состав метро. В разное время здесь выпускали грузовые и пассажирские железнодорожные вагоны, трамваи, санитарные поезда, пригородные поезда. В годы Великой Отечественной войны предприятие временно переключилось на выпуск военной продукции, в том числе самоходных артиллерийских установок СУ-76. За девять десятилетий работы конструкторы предприятия разработали более 40 типов и модификаций вагонов метро. Сегодня "Метровагонмаш" является крупнейшим в России производителем вагонов метро, а также входит в четверку крупнейших поставщиков вагонов метро в мире. Производственная мощность предприятия составляет свыше 800 вагонов в год, а штат сотрудников насчитает порядка 3 тысяч человек. Доля продукции для московского метро составляет порядка 60-70% от общего объема производства. За время сотрудничества для столичной подземки предприятие произвело более 7 тысяч вагонов, среди них - вагоны типа Е и их модификации, "Номерные", "Яуза", "Русич", "Ока", также современная серия "Москва". Одновременно предприятие продолжает выполнять заказы для других российских и зарубежных метрополитенов. В частности, в 2025 году было поставлено 128 вагонов для Петербургского, 25 - для Новосибирского, 20 - для Минского и 30 - для Бакинского метрополитенов. В настоящее время флагманом и основой производственного плана "Метровагонмаша" составляют вагоны метро нового поколения"Москва-2026". Новые поезда метро обслуживаются по контрактам жизненного цикла.

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