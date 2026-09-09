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В Москве временно закрыли движение на Тверской улице - 09.09.2026, ПРАЙМ
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В Москве временно закрыли движение на Тверской улице
В Москве временно закрыли движение на Тверской улице - 09.09.2026, ПРАЙМ
В Москве временно закрыли движение на Тверской улице
Движение на Тверской улице, Москворецкой набережной и Боровицкой площади в Москве временно закрыто, сообщил столичный департамент транспорта. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T19:26+0300
2026-09-09T19:31+0300
бизнес
россия
общество
москва
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Движение на Тверской улице, Москворецкой набережной и Боровицкой площади в Москве временно закрыто, сообщил столичный департамент транспорта. "Сейчас временно закрыто движение: на Тверской улице перед Моховой улицей. На Боровицкой площади. На Москворецкой набережной перед Китайгородским проездом", - говорится в сообщении в канале дептранса на платформе "Макс". В дептрансе рекомендовали для поездок в центре использовать метро.
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бизнес, россия, общество , москва
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА
19:26 09.09.2026 (обновлено: 19:31 09.09.2026)
 
В Москве временно закрыли движение на Тверской улице

В Москве закрыли движение на Тверской улице, Москворецкой набережной и Боровицкой площади

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Движение на Тверской улице, Москворецкой набережной и Боровицкой площади в Москве временно закрыто, сообщил столичный департамент транспорта.
"Сейчас временно закрыто движение: на Тверской улице перед Моховой улицей. На Боровицкой площади. На Москворецкой набережной перед Китайгородским проездом", - говорится в сообщении в канале дептранса на платформе "Макс".
В дептрансе рекомендовали для поездок в центре использовать метро.
 
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