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В Москве временно закрыли движение на Тверской улице
В Москве временно закрыли движение на Тверской улице - 09.09.2026, ПРАЙМ
В Москве временно закрыли движение на Тверской улице
Движение на Тверской улице, Москворецкой набережной и Боровицкой площади в Москве временно закрыто, сообщил столичный департамент транспорта. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T19:26+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Движение на Тверской улице, Москворецкой набережной и Боровицкой площади в Москве временно закрыто, сообщил столичный департамент транспорта. "Сейчас временно закрыто движение: на Тверской улице перед Моховой улицей. На Боровицкой площади. На Москворецкой набережной перед Китайгородским проездом", - говорится в сообщении в канале дептранса на платформе "Макс". В дептрансе рекомендовали для поездок в центре использовать метро.
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бизнес, россия, общество , москва
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА
В Москве временно закрыли движение на Тверской улице
В Москве закрыли движение на Тверской улице, Москворецкой набережной и Боровицкой площади
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Движение на Тверской улице, Москворецкой набережной и Боровицкой площади в Москве временно закрыто, сообщил столичный департамент транспорта.
"Сейчас временно закрыто движение: на Тверской улице перед Моховой улицей. На Боровицкой площади. На Москворецкой набережной перед Китайгородским проездом", - говорится в сообщении в канале дептранса на платформе "Макс".
В дептрансе рекомендовали для поездок в центре использовать метро.