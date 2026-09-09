https://1prime.ru/20260909/moskva-873160921.html

В Москве временно закрыли движение на Тверской улице

В Москве временно закрыли движение на Тверской улице - 09.09.2026, ПРАЙМ

В Москве временно закрыли движение на Тверской улице

Движение на Тверской улице, Москворецкой набережной и Боровицкой площади в Москве временно закрыто, сообщил столичный департамент транспорта. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T19:26+0300

2026-09-09T19:26+0300

2026-09-09T19:31+0300

бизнес

россия

общество

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873160921.jpg?1788971478

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Движение на Тверской улице, Москворецкой набережной и Боровицкой площади в Москве временно закрыто, сообщил столичный департамент транспорта. "Сейчас временно закрыто движение: на Тверской улице перед Моховой улицей. На Боровицкой площади. На Москворецкой набережной перед Китайгородским проездом", - говорится в сообщении в канале дептранса на платформе "Макс". В дептрансе рекомендовали для поездок в центре использовать метро.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , москва