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Air Arabia возобновила продажу билетов на рейсы в Москву

Air Arabia возобновила продажу билетов на рейсы в Москву - 09.09.2026, ПРАЙМ

Air Arabia возобновила продажу билетов на рейсы в Москву

Авиакомпания Air Arabia возобновила продажу билетов на рейсы в Москву с 4 октября, свидетельствует расписание рейсов на сайте авиакомпании. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T20:50+0300

2026-09-09T20:50+0300

2026-09-09T21:06+0300

бизнес

россия

персидский залив

москва

абу-даби

air arabia

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ДУБАЙ, 9 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания Air Arabia возобновила продажу билетов на рейсы в Москву с 4 октября, свидетельствует расписание рейсов на сайте авиакомпании. "Билеты доступны для продажи", - подтвердили эту информацию в авиакомпании в ответ на вопрос РИА Новости. Air Arabia приостановила выполнение полетов в Россию в июле 2026 года из-за конфликта в Персидском заливе. Судя по сайту авиакомпании, первый рейс из в Москву отправится 4 октября. Рейсы из Шарджи будут выполняться ежедневно и один раз в неделю - из Абу-Даби.

персидский залив

москва

абу-даби

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бизнес, россия, персидский залив, москва, абу-даби, air arabia