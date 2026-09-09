https://1prime.ru/20260909/moskva-873164498.html
Air Arabia возобновила продажу билетов на рейсы в Москву
Air Arabia возобновила продажу билетов на рейсы в Москву - 09.09.2026, ПРАЙМ
Air Arabia возобновила продажу билетов на рейсы в Москву
Авиакомпания Air Arabia возобновила продажу билетов на рейсы в Москву с 4 октября, свидетельствует расписание рейсов на сайте авиакомпании. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T20:50+0300
2026-09-09T20:50+0300
2026-09-09T21:06+0300
бизнес
россия
персидский залив
москва
абу-даби
air arabia
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873164498.jpg?1788977166
ДУБАЙ, 9 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания Air Arabia возобновила продажу билетов на рейсы в Москву с 4 октября, свидетельствует расписание рейсов на сайте авиакомпании. "Билеты доступны для продажи", - подтвердили эту информацию в авиакомпании в ответ на вопрос РИА Новости. Air Arabia приостановила выполнение полетов в Россию в июле 2026 года из-за конфликта в Персидском заливе. Судя по сайту авиакомпании, первый рейс из в Москву отправится 4 октября. Рейсы из Шарджи будут выполняться ежедневно и один раз в неделю - из Абу-Даби.
персидский залив
москва
абу-даби
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, персидский залив, москва, абу-даби, air arabia
Бизнес, РОССИЯ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, МОСКВА, Абу-Даби, Air Arabia
Air Arabia возобновила продажу билетов на рейсы в Москву
Авиакомпания Air Arabia возобновила продажу билетов на рейсы в Москву с 4 октября
ДУБАЙ, 9 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания Air Arabia возобновила продажу билетов на рейсы в Москву с 4 октября, свидетельствует расписание рейсов на сайте авиакомпании.
"Билеты доступны для продажи", - подтвердили эту информацию в авиакомпании в ответ на вопрос РИА Новости.
Air Arabia приостановила выполнение полетов в Россию в июле 2026 года из-за конфликта в Персидском заливе.
Судя по сайту авиакомпании, первый рейс из в Москву отправится 4 октября. Рейсы из Шарджи будут выполняться ежедневно и один раз в неделю - из Абу-Даби.