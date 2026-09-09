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МТС запускает оплату товаров и услуг по QR-коду в Перу и Боливии - 09.09.2026, ПРАЙМ
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МТС запускает оплату товаров и услуг по QR-коду в Перу и Боливии
МТС запускает оплату товаров и услуг по QR-коду в Перу и Боливии - 09.09.2026, ПРАЙМ
МТС запускает оплату товаров и услуг по QR-коду в Перу и Боливии
МТС запускает оплату товаров и услуг по QR-коду в Перу и Боливии через приложение оператора связи, она доступна для пользователей с карт российских банков,... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T09:34+0300
2026-09-09T09:56+0300
россия
финансы
перу
боливия
мтс
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. МТС запускает оплату товаров и услуг по QR-коду в Перу и Боливии через приложение оператора связи, она доступна для пользователей с карт российских банков, сообщили РИА Новости в компании. "ПАО "МТС" объявляет о запуске для физических лиц оплаты товаров и услуг в Перу и Боливии по QR-кодам национальных платежных систем с помощью приложения "Мой МТС". Оплата покупок возможна с карт российских банков в большинстве торговых точек каждой из стран", - сообщили там. Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в местную валюту. Курс конвертации устанавливается на момент совершения операции. Максимальная сумма операции в Перу - до 770 тысяч рублей, в Боливии - до 250 тысяч рублей. Платежи до 5 тысяч рублей проходят без смс-подтверждения. Отмечается, что в Перу действует единый национальный стандарт QR-кодов, который объединил все платежные приложения в стране и вытеснил наличные из повседневного обихода. В Боливии также внедрена единая система платежей через QR-коды.
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192
40
192
40
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россия, финансы, перу, боливия, мтс
РОССИЯ, Финансы, ПЕРУ, БОЛИВИЯ, МТС
09:34 09.09.2026 (обновлено: 09:56 09.09.2026)
 
МТС запускает оплату товаров и услуг по QR-коду в Перу и Боливии

МТС запускает оплату товаров и услуг в Перу и Боливии через приложение оператора связи

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. МТС запускает оплату товаров и услуг по QR-коду в Перу и Боливии через приложение оператора связи, она доступна для пользователей с карт российских банков, сообщили РИА Новости в компании.
"ПАО "МТС" объявляет о запуске для физических лиц оплаты товаров и услуг в Перу и Боливии по QR-кодам национальных платежных систем с помощью приложения "Мой МТС". Оплата покупок возможна с карт российских банков в большинстве торговых точек каждой из стран", - сообщили там.
Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в местную валюту. Курс конвертации устанавливается на момент совершения операции. Максимальная сумма операции в Перу - до 770 тысяч рублей, в Боливии - до 250 тысяч рублей. Платежи до 5 тысяч рублей проходят без смс-подтверждения.
Отмечается, что в Перу действует единый национальный стандарт QR-кодов, который объединил все платежные приложения в стране и вытеснил наличные из повседневного обихода. В Боливии также внедрена единая система платежей через QR-коды.
 
РОССИЯФинансыПЕРУБОЛИВИЯМТС
 
 
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