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МТС запускает оплату товаров и услуг по QR-коду в Перу и Боливии

МТС запускает оплату товаров и услуг по QR-коду в Перу и Боливии - 09.09.2026, ПРАЙМ

МТС запускает оплату товаров и услуг по QR-коду в Перу и Боливии

МТС запускает оплату товаров и услуг по QR-коду в Перу и Боливии через приложение оператора связи, она доступна для пользователей с карт российских банков,... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T09:34+0300

2026-09-09T09:34+0300

2026-09-09T09:56+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. МТС запускает оплату товаров и услуг по QR-коду в Перу и Боливии через приложение оператора связи, она доступна для пользователей с карт российских банков, сообщили РИА Новости в компании. "ПАО "МТС" объявляет о запуске для физических лиц оплаты товаров и услуг в Перу и Боливии по QR-кодам национальных платежных систем с помощью приложения "Мой МТС". Оплата покупок возможна с карт российских банков в большинстве торговых точек каждой из стран", - сообщили там. Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в местную валюту. Курс конвертации устанавливается на момент совершения операции. Максимальная сумма операции в Перу - до 770 тысяч рублей, в Боливии - до 250 тысяч рублей. Платежи до 5 тысяч рублей проходят без смс-подтверждения. Отмечается, что в Перу действует единый национальный стандарт QR-кодов, который объединил все платежные приложения в стране и вытеснил наличные из повседневного обихода. В Боливии также внедрена единая система платежей через QR-коды.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, перу, боливия, мтс