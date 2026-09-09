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Цены на iPhone 18 в России по предзаказу доходят до полумиллиона рублей
Цены на iPhone 18 в России по предзаказу доходят до полумиллиона рублей - 09.09.2026, ПРАЙМ
Цены на iPhone 18 в России по предзаказу доходят до полумиллиона рублей
Цены в России на новые смартфоны iPhone 18 по предзаказу начинаются от 174 990 рублей и доходят до 489 990 рублей, рассказали РИА Новости в МТС. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T22:36+0300
2026-09-09T22:36+0300
2026-09-09T22:39+0300
технологии
apple
мтс
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Цены в России на новые смартфоны iPhone 18 по предзаказу начинаются от 174 990 рублей и доходят до 489 990 рублей, рассказали РИА Новости в МТС. Американская компания Apple в среду представила обновленную линейку смартфонов iPhone 18 Pro и Pro Max в рамках осенней презентации. Они будут доступны в четырех цветах: глубоком черном, утонченном серебристом, Glacier ("Ледник") и Burgundy ("Бургунди"). Первый складной iPhone Duo доступен в двух оттенках - Star White и Night Sky. Так, цена iPhone 18 Pro 256 ГБ составляет 174 990 рублей, 512 ГБ - 204 990 рублей, 1 ТБ - 264 990 рублей, 2 ТБ - 349 990 рублей. iPhone 18 Pro Max 256 ГБ обойдется в 189 990 рублей, на 512 ГБ - в 219 990 рублей, на 1 ТБ - 279 990 рублей, а на 2 ТБ - 364 990 рублей. В свою очередь новый складной iPhone 18 Duo 256 ГБ стоит 299 990 рублей, 512 ГБ - 339 990 рублей, на 1 ТБ - 399 990 рублей, а на 2 ТБ - 489 990 рублей. В restore: сообщили РИА Новости, что также открывают предзаказ на новинки Apple. Из условий - 100%-ная предоплата для предзаказа онлайн или аванс от 5 тысяч рублей в розничных магазинах. Компания планирует начать продажи до конца сентября. Покупатели смогут протестировать новые iPhone и другие гаджеты Apple в магазинах.
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технологии, apple, мтс
Цены на iPhone 18 в России по предзаказу доходят до полумиллиона рублей
МТС: цены в России на новые iPhone 18 по предзаказу доходят до 489 990 рублей
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Цены в России на новые смартфоны iPhone 18 по предзаказу начинаются от 174 990 рублей и доходят до 489 990 рублей, рассказали РИА Новости в МТС.
Американская компания Apple в среду представила обновленную линейку смартфонов iPhone 18 Pro и Pro Max в рамках осенней презентации. Они будут доступны в четырех цветах: глубоком черном, утонченном серебристом, Glacier ("Ледник") и Burgundy ("Бургунди"). Первый складной iPhone Duo доступен в двух оттенках - Star White и Night Sky.
Так, цена iPhone 18 Pro 256 ГБ составляет 174 990 рублей, 512 ГБ - 204 990 рублей, 1 ТБ - 264 990 рублей, 2 ТБ - 349 990 рублей.
iPhone 18 Pro Max 256 ГБ обойдется в 189 990 рублей, на 512 ГБ - в 219 990 рублей, на 1 ТБ - 279 990 рублей, а на 2 ТБ - 364 990 рублей.
В свою очередь новый складной iPhone 18 Duo 256 ГБ стоит 299 990 рублей, 512 ГБ - 339 990 рублей, на 1 ТБ - 399 990 рублей, а на 2 ТБ - 489 990 рублей.
В restore: сообщили РИА Новости, что также открывают предзаказ на новинки Apple. Из условий - 100%-ная предоплата для предзаказа онлайн или аванс от 5 тысяч рублей в розничных магазинах. Компания планирует начать продажи до конца сентября. Покупатели смогут протестировать новые iPhone и другие гаджеты Apple в магазинах.