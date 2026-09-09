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Начало работ по проекту "Маршрут Трампа" перенесено на 2027 год

Начало работ по проекту "Маршрут Трампа" перенесено на 2027 год - 09.09.2026, ПРАЙМ

Начало работ по проекту "Маршрут Трампа" перенесено на 2027 год

Начало работ в рамках проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP), который соединит Азербайджан с его эксклавной территорией в Нахичевани и далее с Турцией, перенесено с... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T15:56+0300

2026-09-09T15:56+0300

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БАКУ, 9 сен - ПРАЙМ. Начало работ в рамках проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP), который соединит Азербайджан с его эксклавной территорией в Нахичевани и далее с Турцией, перенесено с конца текущего года на первые месяцы 2027-го, заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов. "Основные переговоры по TRIPP ведутся между США и Арменией, и это естественно. Вместе с тем американские партнеры регулярно информируют Азербайджан, поскольку реализация проекта без участия нашей страны невозможна. Ранее начало процесса ожидалось до конца текущего года, однако, согласно последней информации, оно намечается на 2027 год", - отметил Байрамов. По его словам, данный проект является важным для Азербайджана, Армении и всего региона, а также для международного партнерства. "Азербайджан уже приступил к восстановлению железных дорог на территории Нахичеванской Автономной Республики (имеются в виду отрезки на границе азербайджанского эксклава и Армении - ред). Существуют международные партнеры, заинтересованные в участии в этом проекте. Вместе с тем Азербайджан самостоятельно предпринимает необходимые шаги для его реализации", - отметил Байрамов. Ранее о заинтересованности России в восстановлении и организации заново железнодорожного сообщения между Арменией, Азербайджаном, Турцией и Ираном заявлял российский вице-премьер Алексей Оверчук. Восьмого августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом США Дональдом Трампом армянская сторона согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа". Маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей, железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Ранее американский госдеп сообщил, что Вашингтон и Ереван создадут совместное предприятие по развитию транспортных путей в Армении под названием TRIPP Development Company, В компании у США будет 74% акций, а у Армении - 26% сроком на 49 лет. Предполагается, что впоследствии соглашение продлят еще на 50 лет и выпустят дополнительные акции, в результате чего доля Еревана возрастет до 49%.

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бизнес, армения, азербайджан, сша, алексей оверчук, никол пашинян, дональд трамп, мид