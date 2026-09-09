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"Газпром нефть" открыла книги заявок на биржевые облигации двух серий
"Газпром нефть" открыла книги заявок на биржевые облигации двух серий - 09.09.2026, ПРАЙМ
"Газпром нефть" открыла книги заявок на биржевые облигации двух серий
"Газпром нефть" открыла книги заявок на биржевые облигации с переменным купоном двух серий, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T11:56+0300
2026-09-09T11:56+0300
2026-09-09T11:56+0300
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банк россии
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Газпром нефть" открыла книги заявок на биржевые облигации с переменным купоном двух серий, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 005Р-11R и пятилетние облигации серии 005Р-12R. Оба выпуска предусматривают выплату ежемесячных купонов.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке для трехлетнего выпуска составляет не более 160 базисных пунктов, для пятилетнего - не более 180 базисных пунктов.
Планируемые объемы выпусков будут определены позднее. Техническая часть размещения предварительно назначена на 18 сентября.
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рынок, газпром, газпром нефть, банк россии
Рынок, Газпром, Газпром нефть, Банк России
"Газпром нефть" открыла книги заявок на биржевые облигации двух серий
"Газпром нефть" открыла книги заявок на биржевые облигации с переменным купоном двух серий
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Газпром нефть" открыла книги заявок на биржевые облигации с переменным купоном двух серий, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 005Р-11R и пятилетние облигации серии 005Р-12R. Оба выпуска предусматривают выплату ежемесячных купонов.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке для трехлетнего выпуска составляет не более 160 базисных пунктов, для пятилетнего - не более 180 базисных пунктов.
Планируемые объемы выпусков будут определены позднее. Техническая часть размещения предварительно назначена на 18 сентября.