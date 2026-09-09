https://1prime.ru/20260909/neft-873156875.html

"Газпром нефть" разместит облигации с переменным купоном на 52 млрд руб

"Газпром нефть" разместит облигации с переменным купоном на 52 млрд руб - 09.09.2026, ПРАЙМ

"Газпром нефть" разместит облигации с переменным купоном на 52 млрд руб

"Газпром нефть" разместит биржевые облигации с переменным купоном двух серий совокупно на 52 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T17:46+0300

2026-09-09T17:46+0300

2026-09-09T17:46+0300

рынок

россия

газпром

газпром нефть

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873156875.jpg?1788965168

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Газпром нефть" разместит биржевые облигации с переменным купоном двух серий совокупно на 52 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания разместит трехлетние биржевые облигации серии 005Р-11R на 42 миллиарда рублей и пятилетние облигации серии 005Р-12R на 10 миллиардов рублей. Оба выпуска предусматривают выплату ежемесячных купонов. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке для трехлетнего выпуска составляет 150 базисных пунктов, для пятилетнего - 170 базисных пунктов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 18 сентября.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, газпром, газпром нефть, банк россии