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"Газпром нефть" разместит облигации с переменным купоном на 52 млрд руб
"Газпром нефть" разместит облигации с переменным купоном на 52 млрд руб - 09.09.2026, ПРАЙМ
"Газпром нефть" разместит облигации с переменным купоном на 52 млрд руб
"Газпром нефть" разместит биржевые облигации с переменным купоном двух серий совокупно на 52 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T17:46+0300
2026-09-09T17:46+0300
2026-09-09T17:46+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Газпром нефть" разместит биржевые облигации с переменным купоном двух серий совокупно на 52 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания разместит трехлетние биржевые облигации серии 005Р-11R на 42 миллиарда рублей и пятилетние облигации серии 005Р-12R на 10 миллиардов рублей. Оба выпуска предусматривают выплату ежемесячных купонов.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке для трехлетнего выпуска составляет 150 базисных пунктов, для пятилетнего - 170 базисных пунктов.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 18 сентября.
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рынок, россия, газпром, газпром нефть, банк россии
Рынок, РОССИЯ, Газпром, Газпром нефть, Банк России
"Газпром нефть" разместит облигации с переменным купоном на 52 млрд руб
"Газпром нефть" разместит биржевые облигации с переменным купоном на 52 млрд руб
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Газпром нефть" разместит биржевые облигации с переменным купоном двух серий совокупно на 52 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания разместит трехлетние биржевые облигации серии 005Р-11R на 42 миллиарда рублей и пятилетние облигации серии 005Р-12R на 10 миллиардов рублей. Оба выпуска предусматривают выплату ежемесячных купонов.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке для трехлетнего выпуска составляет 150 базисных пунктов, для пятилетнего - 170 базисных пунктов.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 18 сентября.