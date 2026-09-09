Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Вьетнам договорились расширять кооперацию в нефтегазовом секторе - 09.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260909/neft-873161872.html
Россия и Вьетнам договорились расширять кооперацию в нефтегазовом секторе
Россия и Вьетнам договорились расширять кооперацию в нефтегазовом секторе - 09.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам договорились расширять кооперацию в нефтегазовом секторе
Россия и Вьетнам договорились расширять кооперацию в нефтегазовом секторе, следует из заявления президента России Владимира Путина и генсека ЦК Компартии... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T19:36+0300
2026-09-09T19:37+0300
россия
вьетнам
владимир путин
то лам
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/09/873157924_0:289:3126:2047_1920x0_80_0_0_350f3e7cf24d4068dcbb232d33a53565.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам договорились расширять кооперацию в нефтегазовом секторе, следует из заявления президента России Владимира Путина и генсека ЦК Компартии Вьетнама, президента Вьетнама То Лама. Текст совместного заявления о дальнейшем укреплении российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликован на сайте Кремля. "Стороны договорились повышать эффективность реализуемых проектов и расширять кооперацию в нефтегазовом секторе в России и во Вьетнаме в соответствии с положениями законодательства двух стран и международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 года", - говорится в заявлении. "Будет ускорена работа по перспективным темам поставок российской нефти и сжиженного природного газа, а также по созданию в СРВ (Социалистической Республике Вьетнам - ред.) инфраструктуры, необходимой для приема, переработки и хранения углеводородов", - добавляется в заявлении.Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Ранее лидер Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом.
вьетнам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/09/873157924_243:0:2972:2047_1920x0_80_0_0_d124d31e22ba11e9224e0507e8ed528d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, вьетнам, владимир путин, то лам, оон
РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, То Лам, ООН
19:36 09.09.2026 (обновлено: 19:37 09.09.2026)
 

Россия и Вьетнам договорились расширять кооперацию в нефтегазовом секторе

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президент Вьетнама То Лам и его супруга Нго Фыонг Ли во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президент Вьетнама То Лам и его супруга Нго Фыонг Ли во время встречи в Кремле - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам договорились расширять кооперацию в нефтегазовом секторе, следует из заявления президента России Владимира Путина и генсека ЦК Компартии Вьетнама, президента Вьетнама То Лама.
Текст совместного заявления о дальнейшем укреплении российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликован на сайте Кремля.
"Стороны договорились повышать эффективность реализуемых проектов и расширять кооперацию в нефтегазовом секторе в России и во Вьетнаме в соответствии с положениями законодательства двух стран и международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 года", - говорится в заявлении.
"Будет ускорена работа по перспективным темам поставок российской нефти и сжиженного природного газа, а также по созданию в СРВ (Социалистической Республике Вьетнам - ред.) инфраструктуры, необходимой для приема, переработки и хранения углеводородов", - добавляется в заявлении.
Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Ранее лидер Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом.
 
РОССИЯВЬЕТНАМВладимир ПутинТо ЛамООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала