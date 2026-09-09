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Россия и Вьетнам договорились расширять кооперацию в нефтегазовом секторе

Россия и Вьетнам договорились расширять кооперацию в нефтегазовом секторе - 09.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Вьетнам договорились расширять кооперацию в нефтегазовом секторе

Россия и Вьетнам договорились расширять кооперацию в нефтегазовом секторе, следует из заявления президента России Владимира Путина и генсека ЦК Компартии... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T19:36+0300

2026-09-09T19:36+0300

2026-09-09T19:37+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам договорились расширять кооперацию в нефтегазовом секторе, следует из заявления президента России Владимира Путина и генсека ЦК Компартии Вьетнама, президента Вьетнама То Лама. Текст совместного заявления о дальнейшем укреплении российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликован на сайте Кремля. "Стороны договорились повышать эффективность реализуемых проектов и расширять кооперацию в нефтегазовом секторе в России и во Вьетнаме в соответствии с положениями законодательства двух стран и международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 года", - говорится в заявлении. "Будет ускорена работа по перспективным темам поставок российской нефти и сжиженного природного газа, а также по созданию в СРВ (Социалистической Республике Вьетнам - ред.) инфраструктуры, необходимой для приема, переработки и хранения углеводородов", - добавляется в заявлении.Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Ранее лидер Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом.

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россия, вьетнам, владимир путин, то лам, оон