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Россия и Вьетнам договорились расширять кооперацию в нефтегазовом секторе
Россия и Вьетнам договорились расширять кооперацию в нефтегазовом секторе - 09.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам договорились расширять кооперацию в нефтегазовом секторе
Россия и Вьетнам договорились расширять кооперацию в нефтегазовом секторе, следует из заявления президента России Владимира Путина и генсека ЦК Компартии... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T19:36+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам договорились расширять кооперацию в нефтегазовом секторе, следует из заявления президента России Владимира Путина и генсека ЦК Компартии Вьетнама, президента Вьетнама То Лама. Текст совместного заявления о дальнейшем укреплении российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликован на сайте Кремля. "Стороны договорились повышать эффективность реализуемых проектов и расширять кооперацию в нефтегазовом секторе в России и во Вьетнаме в соответствии с положениями законодательства двух стран и международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 года", - говорится в заявлении. "Будет ускорена работа по перспективным темам поставок российской нефти и сжиженного природного газа, а также по созданию в СРВ (Социалистической Республике Вьетнам - ред.) инфраструктуры, необходимой для приема, переработки и хранения углеводородов", - добавляется в заявлении.Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Ранее лидер Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом.
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россия, вьетнам, владимир путин, то лам, оон
РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, То Лам, ООН
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам договорились расширять кооперацию в нефтегазовом секторе, следует из заявления президента России Владимира Путина и генсека ЦК Компартии Вьетнама, президента Вьетнама То Лама.
Текст совместного заявления о дальнейшем укреплении российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликован на сайте Кремля.
"Стороны договорились повышать эффективность реализуемых проектов и расширять кооперацию в нефтегазовом секторе в России и во Вьетнаме в соответствии с положениями законодательства двух стран и международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 года", - говорится в заявлении.
"Будет ускорена работа по перспективным темам поставок российской нефти и сжиженного природного газа, а также по созданию в СРВ (Социалистической Республике Вьетнам - ред.) инфраструктуры, необходимой для приема, переработки и хранения углеводородов", - добавляется в заявлении.
Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Ранее лидер Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом.