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Нейросеть не может полностью предсказать ошибки агронома, заявил эксперт - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Нейросеть не может полностью предсказать ошибки агронома, заявил эксперт
Нейросеть не может полностью предсказать ошибки агронома, заявил эксперт - 09.09.2026, ПРАЙМ
Нейросеть не может полностью предсказать ошибки агронома, заявил эксперт
Нейросеть способна следить за условиями в теплице, но из-за специфики роста помидоров она не может полностью предсказать ошибки и заменить агронома, рассказал... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T23:18+0300
2026-09-09T23:18+0300
бизнес
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Нейросеть способна следить за условиями в теплице, но из-за специфики роста помидоров она не может полностью предсказать ошибки и заменить агронома, рассказал предприниматель, основатель SkyFarm Ecosystem, развивающий проекты на стыке AgTech, искусственного интеллекта и автоматизации Никита Румянцев. "Еще недавно в теплице главным человеком был агроном. Он смотрел на растения, проверял температуру и влажность, следил за поливом, светом и подкормкой. Теперь часть этой работы можно отдать компьютеру. Он получает показания с датчиков, смотрит на растения через камеры и может сам менять условия выращивания. Однако, учитывая специфику роста помидоров, предсказать полностью ошибки после полива нейросеть не может", - сказал Румянцев "Газете.Ru". По его словам, интерес к искусственному интеллекту в теплицах связан не с модой на нейросети, а с экономикой: компьютер может круглосуточно следить за температурой, влажностью, освещением и поливом, что человеку недоступно. При этом ферма должна быть местом, где опыт специалиста получает цифровое продолжение, а не замену, подчеркнул Румянцев. Кроме того, эксперт отметил, что искусственный интеллект способен влиять на параметры помидоров, включая размер и качество, но со вкусом все сложнее, поскольку он зависит от целого набора характеристик плода. "Влиять на параметры с помощью нейросети можно, но вот со вкусом все сложнее. Он зависит и от сорта, и от условий, и от целого набора характеристик плода. Одним только количеством сахара его не измерить. Мне интересна перспектива выращивания под понятный запрос: нужный размер, качество, сроки поставки. Но вкус сложнее одного показателя сахара. Поэтому цифровое управление должно опираться также на реальные измерения качества и обратную связь от покупателя", - пояснил Румянцев. Он также добавил, что искусственный интеллект способен предлагать новые способы выращивания, перебирая комбинации условий, однако найденный вариант требует проверки на растениях, и только после нескольких успешных повторений его можно применять в производстве. При этом ИИ полезен агроному не как замена, а как инструмент для поиска решений, которые человек не успевает проверить, заключил специалист.
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бизнес
Бизнес
23:18 09.09.2026
 
Нейросеть не может полностью предсказать ошибки агронома, заявил эксперт

Эксперт Румянцев: нейросеть не может полностью предсказать ошибки агронома в теплице

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Нейросеть способна следить за условиями в теплице, но из-за специфики роста помидоров она не может полностью предсказать ошибки и заменить агронома, рассказал предприниматель, основатель SkyFarm Ecosystem, развивающий проекты на стыке AgTech, искусственного интеллекта и автоматизации Никита Румянцев.
"Еще недавно в теплице главным человеком был агроном. Он смотрел на растения, проверял температуру и влажность, следил за поливом, светом и подкормкой. Теперь часть этой работы можно отдать компьютеру. Он получает показания с датчиков, смотрит на растения через камеры и может сам менять условия выращивания. Однако, учитывая специфику роста помидоров, предсказать полностью ошибки после полива нейросеть не может", - сказал Румянцев "Газете.Ru".
По его словам, интерес к искусственному интеллекту в теплицах связан не с модой на нейросети, а с экономикой: компьютер может круглосуточно следить за температурой, влажностью, освещением и поливом, что человеку недоступно. При этом ферма должна быть местом, где опыт специалиста получает цифровое продолжение, а не замену, подчеркнул Румянцев.
Кроме того, эксперт отметил, что искусственный интеллект способен влиять на параметры помидоров, включая размер и качество, но со вкусом все сложнее, поскольку он зависит от целого набора характеристик плода.
"Влиять на параметры с помощью нейросети можно, но вот со вкусом все сложнее. Он зависит и от сорта, и от условий, и от целого набора характеристик плода. Одним только количеством сахара его не измерить. Мне интересна перспектива выращивания под понятный запрос: нужный размер, качество, сроки поставки. Но вкус сложнее одного показателя сахара. Поэтому цифровое управление должно опираться также на реальные измерения качества и обратную связь от покупателя", - пояснил Румянцев.
Он также добавил, что искусственный интеллект способен предлагать новые способы выращивания, перебирая комбинации условий, однако найденный вариант требует проверки на растениях, и только после нескольких успешных повторений его можно применять в производстве. При этом ИИ полезен агроному не как замена, а как инструмент для поиска решений, которые человек не успевает проверить, заключил специалист.
 
Бизнес
 
 
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