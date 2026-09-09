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Новак поручил создать цифровую платформу для догазификации населения - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Новак поручил создать цифровую платформу для догазификации населения
Новак поручил создать цифровую платформу для догазификации населения - 09.09.2026, ПРАЙМ
Новак поручил создать цифровую платформу для догазификации населения
Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам активизировать создание цифровой платформы для ускорения хода догазификации населения,... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T15:23+0300
2026-09-09T15:23+0300
россия
александр новак
владимир путин
совет федерации
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам активизировать создание цифровой платформы для ускорения хода догазификации населения, сообщило правительство РФ. Новак провел совещание с участием первого заместителя председателя Совета Федерации Владимира Якушева, представителей федеральных и региональных властей, отраслевых компаний. "Новак подчеркнул важность достижения целевых показателей программы социальной догазификации и призвал профильные ведомства взять под особый контроль ход выполнения данной работы... Еще одно важное направление – интенсификация создания цифровой платформы, которая могла бы ускорить ход догазификации населения", - говорится в сообщении. Помимо этого, Новак подчеркнул, что необходимо создать график реализации программы социальной догазификации на период до 2030 года, в котором будут указаны конкретные действия и шаги. Также в ходе встречи были подведены предварительные итоги текущего года, а также рассмотрены дополнительные решения и меры, необходимые для выполнения намеченных планов. Отмечается, что на сегодняшний день количество заключенных договоров в рамках программы составляет уже более 1,9 миллиона, газ подведен более чем к 1,2 миллиона домовладений. Газифицировано более 14,5 тысячи домов в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), 187 школ и детских садов, 234 больницы и фельдшерско-акушерских пункта. В 2024 году в рамках указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить в ходе программы социальной газификации населения подключение к сетевому природному газу не менее 1,6 миллиона домовладений к 2030 году и не 3 миллионов – к 2036 году.
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россия, александр новак, владимир путин, совет федерации
РОССИЯ, Александр Новак, Владимир Путин, Совет Федерации
15:23 09.09.2026
 
Новак поручил создать цифровую платформу для догазификации населения

Новак поручил создать цифровую платформу для ускорения догазификации населения

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам активизировать создание цифровой платформы для ускорения хода догазификации населения, сообщило правительство РФ.
Новак провел совещание с участием первого заместителя председателя Совета Федерации Владимира Якушева, представителей федеральных и региональных властей, отраслевых компаний.
"Новак подчеркнул важность достижения целевых показателей программы социальной догазификации и призвал профильные ведомства взять под особый контроль ход выполнения данной работы... Еще одно важное направление – интенсификация создания цифровой платформы, которая могла бы ускорить ход догазификации населения", - говорится в сообщении.
Помимо этого, Новак подчеркнул, что необходимо создать график реализации программы социальной догазификации на период до 2030 года, в котором будут указаны конкретные действия и шаги.
Также в ходе встречи были подведены предварительные итоги текущего года, а также рассмотрены дополнительные решения и меры, необходимые для выполнения намеченных планов.
Отмечается, что на сегодняшний день количество заключенных договоров в рамках программы составляет уже более 1,9 миллиона, газ подведен более чем к 1,2 миллиона домовладений. Газифицировано более 14,5 тысячи домов в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), 187 школ и детских садов, 234 больницы и фельдшерско-акушерских пункта.
В 2024 году в рамках указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить в ходе программы социальной газификации населения подключение к сетевому природному газу не менее 1,6 миллиона домовладений к 2030 году и не 3 миллионов – к 2036 году.
 
РОССИЯАлександр НовакВладимир ПутинСовет Федерации
 
 
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