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Новак поручил создать цифровую платформу для догазификации населения
Новак поручил создать цифровую платформу для догазификации населения - 09.09.2026, ПРАЙМ
Новак поручил создать цифровую платформу для догазификации населения
Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам активизировать создание цифровой платформы для ускорения хода догазификации населения,... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T15:23+0300
2026-09-09T15:23+0300
2026-09-09T15:23+0300
россия
александр новак
владимир путин
совет федерации
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам активизировать создание цифровой платформы для ускорения хода догазификации населения, сообщило правительство РФ.
Новак провел совещание с участием первого заместителя председателя Совета Федерации Владимира Якушева, представителей федеральных и региональных властей, отраслевых компаний.
"Новак подчеркнул важность достижения целевых показателей программы социальной догазификации и призвал профильные ведомства взять под особый контроль ход выполнения данной работы... Еще одно важное направление – интенсификация создания цифровой платформы, которая могла бы ускорить ход догазификации населения", - говорится в сообщении.
Помимо этого, Новак подчеркнул, что необходимо создать график реализации программы социальной догазификации на период до 2030 года, в котором будут указаны конкретные действия и шаги.
Также в ходе встречи были подведены предварительные итоги текущего года, а также рассмотрены дополнительные решения и меры, необходимые для выполнения намеченных планов.
Отмечается, что на сегодняшний день количество заключенных договоров в рамках программы составляет уже более 1,9 миллиона, газ подведен более чем к 1,2 миллиона домовладений. Газифицировано более 14,5 тысячи домов в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), 187 школ и детских садов, 234 больницы и фельдшерско-акушерских пункта.
В 2024 году в рамках указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить в ходе программы социальной газификации населения подключение к сетевому природному газу не менее 1,6 миллиона домовладений к 2030 году и не 3 миллионов – к 2036 году.
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россия, александр новак, владимир путин, совет федерации
РОССИЯ, Александр Новак, Владимир Путин, Совет Федерации
Новак поручил создать цифровую платформу для догазификации населения
Новак поручил создать цифровую платформу для ускорения догазификации населения
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам активизировать создание цифровой платформы для ускорения хода догазификации населения, сообщило правительство РФ.
Новак провел совещание с участием первого заместителя председателя Совета Федерации Владимира Якушева, представителей федеральных и региональных властей, отраслевых компаний.
"Новак подчеркнул важность достижения целевых показателей программы социальной догазификации и призвал профильные ведомства взять под особый контроль ход выполнения данной работы... Еще одно важное направление – интенсификация создания цифровой платформы, которая могла бы ускорить ход догазификации населения", - говорится в сообщении.
Помимо этого, Новак подчеркнул, что необходимо создать график реализации программы социальной догазификации на период до 2030 года, в котором будут указаны конкретные действия и шаги.
Также в ходе встречи были подведены предварительные итоги текущего года, а также рассмотрены дополнительные решения и меры, необходимые для выполнения намеченных планов.
Отмечается, что на сегодняшний день количество заключенных договоров в рамках программы составляет уже более 1,9 миллиона, газ подведен более чем к 1,2 миллиона домовладений. Газифицировано более 14,5 тысячи домов в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), 187 школ и детских садов, 234 больницы и фельдшерско-акушерских пункта.
В 2024 году в рамках указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить в ходе программы социальной газификации населения подключение к сетевому природному газу не менее 1,6 миллиона домовладений к 2030 году и не 3 миллионов – к 2036 году.