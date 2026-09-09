https://1prime.ru/20260909/novatek-873151700.html

"Новатэк" начал переговоры с Вьетнамом по поставкам СПГ

"Новатэк" начал переговоры с Вьетнамом по поставкам СПГ - 09.09.2026, ПРАЙМ

"Новатэк" начал переговоры с Вьетнамом по поставкам СПГ

"Новатэк" находится в продвинутой стадии переговоров с Вьетнамом по поставкам СПГ, первые отгрузки начнутся с 2027 года, сообщил журналистам глава компании... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T15:37+0300

2026-09-09T15:37+0300

2026-09-09T15:37+0300

газ

россия

вьетнам

леонид михельсон

новатэк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873151700.jpg?1788957468

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Новатэк" находится в продвинутой стадии переговоров с Вьетнамом по поставкам СПГ, первые отгрузки начнутся с 2027 года, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон. "Очень хорошо, в продвинутой стадии находимся по поставкам", - сказал он, отвечая на вопрос, на какой стадии находятся переговоры по поставкам СПГ в республику. "Первые (поставки – ред.) со следующего года. Но ведем более масштабные разговоры", - добавил Михельсон, отвечая на вопрос, когда планируется начать первые поставки.

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, вьетнам, леонид михельсон, новатэк