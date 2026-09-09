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"Новатэк" начал переговоры с Вьетнамом по поставкам СПГ
"Новатэк" начал переговоры с Вьетнамом по поставкам СПГ - 09.09.2026, ПРАЙМ
"Новатэк" начал переговоры с Вьетнамом по поставкам СПГ
"Новатэк" находится в продвинутой стадии переговоров с Вьетнамом по поставкам СПГ, первые отгрузки начнутся с 2027 года, сообщил журналистам глава компании... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T15:37+0300
2026-09-09T15:37+0300
2026-09-09T15:37+0300
газ
россия
вьетнам
леонид михельсон
новатэк
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Новатэк" находится в продвинутой стадии переговоров с Вьетнамом по поставкам СПГ, первые отгрузки начнутся с 2027 года, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон. "Очень хорошо, в продвинутой стадии находимся по поставкам", - сказал он, отвечая на вопрос, на какой стадии находятся переговоры по поставкам СПГ в республику. "Первые (поставки – ред.) со следующего года. Но ведем более масштабные разговоры", - добавил Михельсон, отвечая на вопрос, когда планируется начать первые поставки.
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газ, россия, вьетнам, леонид михельсон, новатэк
Газ, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Леонид Михельсон, Новатэк
"Новатэк" начал переговоры с Вьетнамом по поставкам СПГ
Глава "Новатэка" Михельсон сообщил о продвинутой стадии переговоров с Вьетнамом по СПГ