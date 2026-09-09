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"Новатэк" и PetroVietnam обсудили крупные проекты во Вьетнаме

"Новатэк" и PetroVietnam обсудили крупные проекты во Вьетнаме - 09.09.2026, ПРАЙМ

"Новатэк" и PetroVietnam обсудили крупные проекты во Вьетнаме

"Новатэк" и PetroVietnam обсудили создание рабочей группы по рассмотрению очень крупных проектов во Вьетнаме по энергетике, поставкам СПГ, сообщил журналистам... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T16:02+0300

2026-09-09T16:02+0300

2026-09-09T16:02+0300

газ

вьетнам

леонид михельсон

владимир путин

новатэк

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Новатэк" и PetroVietnam обсудили создание рабочей группы по рассмотрению очень крупных проектов во Вьетнаме по энергетике, поставкам СПГ, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон. "Была большая встреча с PetroVietnam. (Договорились - ред.) создать рабочую группу по рассмотрению очень крупных проектов во Вьетнаме, связанных с энергетикой, с поставками СПГ", - сказал он. Россия и Вьетнам в апреле 2024 года подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между "Новатэком" и корпорацией нефти и газа PetroVietnam. А президент РФ Владимир Путин тогда же в официальном издании ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан" заявил, что "Новатэк" намерен осуществлять проекты СПГ во Вьетнаме.

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газ, вьетнам, леонид михельсон, владимир путин, новатэк