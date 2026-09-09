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"Новатэк" и PetroVietnam обсудили крупные проекты во Вьетнаме
"Новатэк" и PetroVietnam обсудили крупные проекты во Вьетнаме - 09.09.2026, ПРАЙМ
"Новатэк" и PetroVietnam обсудили крупные проекты во Вьетнаме
"Новатэк" и PetroVietnam обсудили создание рабочей группы по рассмотрению очень крупных проектов во Вьетнаме по энергетике, поставкам СПГ, сообщил журналистам... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T16:02+0300
2026-09-09T16:02+0300
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газ
вьетнам
леонид михельсон
владимир путин
новатэк
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Новатэк" и PetroVietnam обсудили создание рабочей группы по рассмотрению очень крупных проектов во Вьетнаме по энергетике, поставкам СПГ, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон.
"Была большая встреча с PetroVietnam. (Договорились - ред.) создать рабочую группу по рассмотрению очень крупных проектов во Вьетнаме, связанных с энергетикой, с поставками СПГ", - сказал он.
Россия и Вьетнам в апреле 2024 года подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между "Новатэком" и корпорацией нефти и газа PetroVietnam. А президент РФ Владимир Путин тогда же в официальном издании ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан" заявил, что "Новатэк" намерен осуществлять проекты СПГ во Вьетнаме.
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газ, вьетнам, леонид михельсон, владимир путин, новатэк
Газ, ВЬЕТНАМ, Леонид Михельсон, Владимир Путин, Новатэк
"Новатэк" и PetroVietnam обсудили крупные проекты во Вьетнаме
"Новатэк" и PetroVietnam создадут группу по рассмотрению крупных проектов во Вьетнаме
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Новатэк" и PetroVietnam обсудили создание рабочей группы по рассмотрению очень крупных проектов во Вьетнаме по энергетике, поставкам СПГ, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон.
"Была большая встреча с PetroVietnam. (Договорились - ред.) создать рабочую группу по рассмотрению очень крупных проектов во Вьетнаме, связанных с энергетикой, с поставками СПГ", - сказал он.
Россия и Вьетнам в апреле 2024 года подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между "Новатэком" и корпорацией нефти и газа PetroVietnam. А президент РФ Владимир Путин тогда же в официальном издании ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан" заявил, что "Новатэк" намерен осуществлять проекты СПГ во Вьетнаме.