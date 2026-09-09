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ОАК согласовала локализацию производства SJ-100 в Индии на 80%

ОАК согласовала локализацию производства SJ-100 в Индии на 80% - 09.09.2026, ПРАЙМ

ОАК согласовала локализацию производства SJ-100 в Индии на 80%

Соглашение по локализации производства самолета SJ-100 в Индии согласовано на 80%, его подписание ожидается в ближайшее время, сообщил глава Объединенной... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T11:51+0300

2026-09-09T11:51+0300

2026-09-09T11:51+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Соглашение по локализации производства самолета SJ-100 в Индии согласовано на 80%, его подписание ожидается в ближайшее время, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") Вадим Бадеха. "Наглядный пример такого сотрудничества – наш проект по локализации производства SJ-100 совместно с корпорацией HAL. На сегодняшний день мы согласовали лицензионное соглашение более чем на 80%, планируем подписать его в ближайшее время", - сказал Бадеха, его слова приводятся в пресс-релизе "Ростеха" к выставке "Иннопром.Индия". Замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков в январе сообщал журналистам, что Россия видит в Индии возможный центр локализации производства самолетов. Тогда же ОАК и индийская госкорпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали договор о совместной деятельности по лицензионному производству самолетов SJ-100. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Завершение сертификации полностью импортозамещенного SJ-100 ("Суперджета") ожидается весной следующего года. Первая международная промышленная выставка "Иннопром.Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

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бизнес, промышленность, индия, ростех, минпромторг, оак