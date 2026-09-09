https://1prime.ru/20260909/oak--873140058.html
ОАК согласовала локализацию производства SJ-100 в Индии на 80%
ОАК согласовала локализацию производства SJ-100 в Индии на 80% - 09.09.2026, ПРАЙМ
ОАК согласовала локализацию производства SJ-100 в Индии на 80%
Соглашение по локализации производства самолета SJ-100 в Индии согласовано на 80%, его подписание ожидается в ближайшее время, сообщил глава Объединенной... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T11:51+0300
2026-09-09T11:51+0300
2026-09-09T11:51+0300
бизнес
промышленность
индия
ростех
минпромторг
оак
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75250/86/752508687_0:55:1204:732_1920x0_80_0_0_f71f009fa333b9e6a228d15fdfa4e0d9.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Соглашение по локализации производства самолета SJ-100 в Индии согласовано на 80%, его подписание ожидается в ближайшее время, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") Вадим Бадеха. "Наглядный пример такого сотрудничества – наш проект по локализации производства SJ-100 совместно с корпорацией HAL. На сегодняшний день мы согласовали лицензионное соглашение более чем на 80%, планируем подписать его в ближайшее время", - сказал Бадеха, его слова приводятся в пресс-релизе "Ростеха" к выставке "Иннопром.Индия". Замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков в январе сообщал журналистам, что Россия видит в Индии возможный центр локализации производства самолетов. Тогда же ОАК и индийская госкорпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали договор о совместной деятельности по лицензионному производству самолетов SJ-100. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Завершение сертификации полностью импортозамещенного SJ-100 ("Суперджета") ожидается весной следующего года. Первая международная промышленная выставка "Иннопром.Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75250/86/752508687_78:0:1126:786_1920x0_80_0_0_3703aa5561b761d788c849dfe47e25d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, индия, ростех, минпромторг, оак
Бизнес, Промышленность, ИНДИЯ, Ростех, Минпромторг, ОАК
ОАК согласовала локализацию производства SJ-100 в Индии на 80%
Глава ОАК Бадеха: соглашение по локализации производства SJ-100 в Индии согласовано на 80%
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Соглашение по локализации производства самолета SJ-100 в Индии согласовано на 80%, его подписание ожидается в ближайшее время, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") Вадим Бадеха.
"Наглядный пример такого сотрудничества – наш проект по локализации производства SJ-100 совместно с корпорацией HAL. На сегодняшний день мы согласовали лицензионное соглашение более чем на 80%, планируем подписать его в ближайшее время", - сказал Бадеха, его слова приводятся в пресс-релизе "Ростеха
" к выставке "Иннопром.Индия".
Замглавы Минпромторга
РФ Геннадий Абраменков в январе сообщал журналистам, что Россия видит в Индии
возможный центр локализации производства самолетов. Тогда же ОАК
и индийская госкорпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали договор о совместной деятельности по лицензионному производству самолетов SJ-100.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Завершение сертификации полностью импортозамещенного SJ-100 ("Суперджета") ожидается весной следующего года.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром.Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.