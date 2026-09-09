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ОАК продвинулась в переговорах с Индией и подпишет соглашения по Ил-114-300 - 09.09.2026, ПРАЙМ
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ОАК продвинулась в переговорах с Индией и подпишет соглашения по Ил-114-300
ОАК продвинулась в переговорах с Индией и подпишет соглашения по Ил-114-300 - 09.09.2026, ПРАЙМ
ОАК продвинулась в переговорах с Индией и подпишет соглашения по Ил-114-300
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") значительно продвинулась в переговорах с Индией и подпишет на "Иннопроме" соглашения по... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T11:29+0300
2026-09-09T11:29+0300
россия
индия
ростех
иннопром
оак
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") значительно продвинулась в переговорах с Индией и подпишет на "Иннопроме" соглашения по самолетам Ил-114-300, сообщил глава корпорации Вадим Бадеха. ОАК 28 января заключила предварительное соглашение о поставке шести самолетов Ил-114-300 с индийской компанией Flamingo Aerospace в рамках авиационной выставки Wings India в Хайдарабаде. "Мы продолжаем работу в ключе, заданном на январской выставке Wings of India. За прошедшие полгода мы значительно продвинулись в переговорах и вышли на ряд соглашений по Ил-114-300, которые подпишем на "Иннопром. Индия", - сообщил Бадеха, слова которого приводятся в пресс-релизе. Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Росавиация ожидает поставки первых трех пассажирских самолетов Ил-114-300 в 2026 году. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
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россия, индия, ростех, иннопром, оак
РОССИЯ, ИНДИЯ, Ростех, Иннопром, ОАК
11:29 09.09.2026
 
ОАК продвинулась в переговорах с Индией и подпишет соглашения по Ил-114-300

ОАК подпишет на "Иннопроме" соглашения по самолетам Ил-114-300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") значительно продвинулась в переговорах с Индией и подпишет на "Иннопроме" соглашения по самолетам Ил-114-300, сообщил глава корпорации Вадим Бадеха.
ОАК 28 января заключила предварительное соглашение о поставке шести самолетов Ил-114-300 с индийской компанией Flamingo Aerospace в рамках авиационной выставки Wings India в Хайдарабаде.
"Мы продолжаем работу в ключе, заданном на январской выставке Wings of India. За прошедшие полгода мы значительно продвинулись в переговорах и вышли на ряд соглашений по Ил-114-300, которые подпишем на "Иннопром. Индия", - сообщил Бадеха, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Росавиация ожидает поставки первых трех пассажирских самолетов Ил-114-300 в 2026 году.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
 
РОССИЯИНДИЯРостехИннопромОАК
 
 
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