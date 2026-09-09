https://1prime.ru/20260909/oak-873138741.html

ОАК планирует заключить договор на поставку SJ-100 индийскому эксплуатанту

ОАК планирует заключить договор на поставку SJ-100 индийскому эксплуатанту - 09.09.2026, ПРАЙМ

ОАК планирует заключить договор на поставку SJ-100 индийскому эксплуатанту

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") планирует заключить договор на поставку самолетов "Суперджет" (SJ-100) индийскому эксплуатанту | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T11:35+0300

2026-09-09T11:35+0300

2026-09-09T11:35+0300

бизнес

промышленность

россия

индия

ростех

минпромторг

оак

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873138741.jpg?1788942933

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") планирует заключить договор на поставку самолетов "Суперджет" (SJ-100) индийскому эксплуатанту на выставке Aeroindia 2027, сообщил глава корпорации Вадим Бадеха. "Наглядный пример такого сотрудничества – наш проект по локализации производства SJ-100 совместно с корпорацией HAL.... На предстоящей выставке AeroIndia 2027 рассчитываем заключить договор с первым индийским эксплуатантом", - сказал Бадеха, слова которого приводятся в пресс-релизе к выставке "Иннопром. Индия". В январе замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков сообщал журналистам, что Россия видит в Индии возможный центр локализации производства самолетов. Тогда же ОАК и индийская госкорпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали договор о совместном лицензионном производстве самолетов SJ-100. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Завершение сертификации полностью импортозамещенного SJ-100 ("Суперджета") ожидается весной следующего года. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, россия, индия, ростех, минпромторг, оак