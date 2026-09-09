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Вывоз угля из Кузбасса на восток за восемь месяцев достиг 37 миллиона тонн

Вывоз угля из Кузбасса на восток за восемь месяцев достиг 37 миллиона тонн - 09.09.2026, ПРАЙМ

Вывоз угля из Кузбасса на восток за восемь месяцев достиг 37 миллиона тонн

Объем отгрузки угля из Кузбасса по восточному направлению в январе-августе достиг 36,75 миллиона тонн, показатель вывоза чуть превысил план, сообщило Минэнерго... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T14:19+0300

2026-09-09T14:19+0300

2026-09-09T14:21+0300

россия

кузбасс

сергей цивилев

ржд

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Объем отгрузки угля из Кузбасса по восточному направлению в январе-августе достиг 36,75 миллиона тонн, показатель вывоза чуть превысил план, сообщило Минэнерго России. Министр энергетики России Сергей Цивилев ранее в среду провел рабочую встречу с губернатором Кузбасса Ильей Середюком. "Илья Середюк отметил, что Кузбасс выполняет обязательства по соглашению с ОАО "РЖД" по вывозу угля в восточном направлении... По итогам восьми месяцев на восток отгружено 36,75 миллиона тонн при плановом показателе 36,72 миллиона тонн", - говорится в сообщении. В феврале правительство Кузбасса заключило соглашение с РЖД о вывозе в текущем году 55 миллионов тонн угля в восточном направлении с возможностью увеличения еще на 5 миллионов тонн.

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россия, кузбасс, сергей цивилев, ржд