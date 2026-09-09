Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вывоз угля из Кузбасса на восток за восемь месяцев достиг 37 миллиона тонн - 09.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260909/obem-873146609.html
Вывоз угля из Кузбасса на восток за восемь месяцев достиг 37 миллиона тонн
Вывоз угля из Кузбасса на восток за восемь месяцев достиг 37 миллиона тонн - 09.09.2026, ПРАЙМ
Вывоз угля из Кузбасса на восток за восемь месяцев достиг 37 миллиона тонн
Объем отгрузки угля из Кузбасса по восточному направлению в январе-августе достиг 36,75 миллиона тонн, показатель вывоза чуть превысил план, сообщило Минэнерго... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T14:19+0300
2026-09-09T14:21+0300
россия
кузбасс
сергей цивилев
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873146609.jpg?1788952895
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Объем отгрузки угля из Кузбасса по восточному направлению в январе-августе достиг 36,75 миллиона тонн, показатель вывоза чуть превысил план, сообщило Минэнерго России. Министр энергетики России Сергей Цивилев ранее в среду провел рабочую встречу с губернатором Кузбасса Ильей Середюком. "Илья Середюк отметил, что Кузбасс выполняет обязательства по соглашению с ОАО "РЖД" по вывозу угля в восточном направлении... По итогам восьми месяцев на восток отгружено 36,75 миллиона тонн при плановом показателе 36,72 миллиона тонн", - говорится в сообщении. В феврале правительство Кузбасса заключило соглашение с РЖД о вывозе в текущем году 55 миллионов тонн угля в восточном направлении с возможностью увеличения еще на 5 миллионов тонн.
кузбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, кузбасс, сергей цивилев, ржд
РОССИЯ, КУЗБАСС, Сергей Цивилев, РЖД
14:19 09.09.2026 (обновлено: 14:21 09.09.2026)
 
Вывоз угля из Кузбасса на восток за восемь месяцев достиг 37 миллиона тонн

Минэнерго: вывоз угля из Кузбасса на восток в январе-августе достиг 36,75 миллиона тонн

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Объем отгрузки угля из Кузбасса по восточному направлению в январе-августе достиг 36,75 миллиона тонн, показатель вывоза чуть превысил план, сообщило Минэнерго России.
Министр энергетики России Сергей Цивилев ранее в среду провел рабочую встречу с губернатором Кузбасса Ильей Середюком.
"Илья Середюк отметил, что Кузбасс выполняет обязательства по соглашению с ОАО "РЖД" по вывозу угля в восточном направлении... По итогам восьми месяцев на восток отгружено 36,75 миллиона тонн при плановом показателе 36,72 миллиона тонн", - говорится в сообщении.
В феврале правительство Кузбасса заключило соглашение с РЖД о вывозе в текущем году 55 миллионов тонн угля в восточном направлении с возможностью увеличения еще на 5 миллионов тонн.
 
РОССИЯКУЗБАСССергей ЦивилевРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала