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Вывоз угля из Кузбасса на восток за восемь месяцев достиг 37 миллиона тонн
Вывоз угля из Кузбасса на восток за восемь месяцев достиг 37 миллиона тонн - 09.09.2026, ПРАЙМ
Вывоз угля из Кузбасса на восток за восемь месяцев достиг 37 миллиона тонн
Объем отгрузки угля из Кузбасса по восточному направлению в январе-августе достиг 36,75 миллиона тонн, показатель вывоза чуть превысил план, сообщило Минэнерго... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T14:19+0300
2026-09-09T14:19+0300
2026-09-09T14:21+0300
россия
кузбасс
сергей цивилев
ржд
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Объем отгрузки угля из Кузбасса по восточному направлению в январе-августе достиг 36,75 миллиона тонн, показатель вывоза чуть превысил план, сообщило Минэнерго России. Министр энергетики России Сергей Цивилев ранее в среду провел рабочую встречу с губернатором Кузбасса Ильей Середюком. "Илья Середюк отметил, что Кузбасс выполняет обязательства по соглашению с ОАО "РЖД" по вывозу угля в восточном направлении... По итогам восьми месяцев на восток отгружено 36,75 миллиона тонн при плановом показателе 36,72 миллиона тонн", - говорится в сообщении. В феврале правительство Кузбасса заключило соглашение с РЖД о вывозе в текущем году 55 миллионов тонн угля в восточном направлении с возможностью увеличения еще на 5 миллионов тонн.
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россия, кузбасс, сергей цивилев, ржд
РОССИЯ, КУЗБАСС, Сергей Цивилев, РЖД
Вывоз угля из Кузбасса на восток за восемь месяцев достиг 37 миллиона тонн
Минэнерго: вывоз угля из Кузбасса на восток в январе-августе достиг 36,75 миллиона тонн
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Объем отгрузки угля из Кузбасса по восточному направлению в январе-августе достиг 36,75 миллиона тонн, показатель вывоза чуть превысил план, сообщило Минэнерго России.
Министр энергетики России Сергей Цивилев ранее в среду провел рабочую встречу с губернатором Кузбасса Ильей Середюком.
"Илья Середюк отметил, что Кузбасс выполняет обязательства по соглашению с ОАО "РЖД" по вывозу угля в восточном направлении... По итогам восьми месяцев на восток отгружено 36,75 миллиона тонн при плановом показателе 36,72 миллиона тонн", - говорится в сообщении.
В феврале правительство Кузбасса заключило соглашение с РЖД о вывозе в текущем году 55 миллионов тонн угля в восточном направлении с возможностью увеличения еще на 5 миллионов тонн.