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Объемы отправок контейнеров с Дальнего Востока с начала года удвоились

Объемы отправок контейнеров с Дальнего Востока с начала года удвоились - 09.09.2026, ПРАЙМ

Объемы отправок контейнеров с Дальнего Востока с начала года удвоились

Объемы отправок контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока на сети РЖД с начала года удвоились: в августе в среднем в сутки отправлялось 16 поездов с... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T11:47+0300

2026-09-09T11:47+0300

2026-09-09T11:47+0300

бизнес

россия

дальний восток

олег белозеров

ржд

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Объемы отправок контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока на сети РЖД с начала года удвоились: в августе в среднем в сутки отправлялось 16 поездов с импортными контейнерами против 8 в январе, сообщила компания. "Объемы отправок контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока удвоились с начала года. В августе из дальневосточных портов отправлялось в среднем в сутки 16 поездов с импортными контейнерами (в январе – 8,3 поезда)", - говорится в сообщении РЖД. При этом, отмечает компания, доля вывоза контейнеров по такой технологии составляет порядка 60%. Среднесуточный вывоз контейнеров с импортными грузами из морских портов Дальнего Востока в целом в августе составил 4,3 тысячи TEU (ДФЭ, двадцатифутовый эквивалент). "Это на 58% выше результата августа прошлого года", - пишут РЖД. РЖД рассчитывают выйти на рекорд в перевозках контейнеров на сети в 2026 году, сообщал журналистам в начале сентября гендиректор компании Олег Белозеров. РЖД по итогам 2026 года поставили амбициозную цель - достичь объема контейнерных перевозок на сети в 8 миллионов TEU, говорила до этого замгендиректора компании Ирина Магнушевская. Последний рекорд по перевозке контейнеров на сети РЖД был по итогам 2024 года. Тогда показатель составил 7,88 миллиона TEU. РЖД сообщали, что перевозки контейнеров на сети в 2025 году снизились на 4,1% - до 7,6 миллиона TEU.

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бизнес, россия, дальний восток, олег белозеров, ржд