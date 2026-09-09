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"Долговой шопинг": компании набрали 70 миллиардов долларов за день - 09.09.2026, ПРАЙМ
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"Долговой шопинг": компании набрали 70 миллиардов долларов за день
"Долговой шопинг": компании набрали 70 миллиардов долларов за день - 09.09.2026, ПРАЙМ
"Долговой шопинг": компании набрали 70 миллиардов долларов за день
Компании по всему миру наращивают заимствования на рынках облигаций: во вторник они привлекли более 70 миллиардов долларов, что стало самой напряжённой сессией... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T15:26+0300
2026-09-09T15:26+0300
рынок
сша
скотт бессент
bloomberg
amazon
deutsche bank
ближний восток
финансы
мировая экономика
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МОСКВА, 9 сент — ПРАЙМ. Компании по всему миру наращивают заимствования на рынках облигаций: во вторник они привлекли более 70 миллиардов долларов, что стало самой напряжённой сессией с июня, пишет Bloomberg. Эмитенты стремятся зафиксировать финансирование до того, как издержки вырастут на фоне геополитической напряжённости и инфляционных рисков.Как сообщает агентство, как минимум пять азиатских компаний, включая Japan Post Insurance и Vedanta Resources, готовятся разместить долларовые облигации. Amazon также начала продажу дебютных фунтовых облигаций для финансирования инвестиций в искусственный интеллект. Спрос инвесторов на высококачественные облигации в США был примерно в четыре раза выше предложения, а эмитенты смогли оценить долг с минимальным дополнительным спредом."Поскольку новые выпуски хорошо поглощаются, а корпоративные фундаментальные показатели остаются устойчивыми, ключевыми рисками для мировых кредитных рынков являются геополитика и инфляция", — отметил руководитель кредитной стратегии Mizuho Securities Asia Марк Рид.Обострение конфликта на Ближнем Востоке и рост цен на нефть ослабили часть энтузиазма, однако рынок демонстрирует устойчивость. Аналитики Deutsche Bank отмечают, что спреды стабильны, а портфели заказов "удивительно большие". Инвесторы также ждут объявления Минфина США о выкупе долгосрочных облигаций, которое министр Скотт Бессент пообещал как минимум удвоить для сдерживания роста заимствований. Несмотря на волатильность, кредитный рынок продолжает привлекать капитал, и ближайшие дни покажут, сохранится ли этот импульс на фоне растущих геополитических рисков.
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рынок, сша, скотт бессент, bloomberg, amazon, deutsche bank, ближний восток, финансы, мировая экономика
Рынок, США, Скотт Бессент, Bloomberg, Amazon, Deutsche Bank, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Финансы, Мировая экономика
15:26 09.09.2026
 
"Долговой шопинг": компании набрали 70 миллиардов долларов за день

Bloomberg: компании из США, Европы и Азии наращивают долг, опасаясь роста ставок, инфляции

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкЗдание Нью-Йоркской фондовой биржи
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Джина Мун
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МОСКВА, 9 сент — ПРАЙМ. Компании по всему миру наращивают заимствования на рынках облигаций: во вторник они привлекли более 70 миллиардов долларов, что стало самой напряжённой сессией с июня, пишет Bloomberg. Эмитенты стремятся зафиксировать финансирование до того, как издержки вырастут на фоне геополитической напряжённости и инфляционных рисков.
Как сообщает агентство, как минимум пять азиатских компаний, включая Japan Post Insurance и Vedanta Resources, готовятся разместить долларовые облигации. Amazon также начала продажу дебютных фунтовых облигаций для финансирования инвестиций в искусственный интеллект. Спрос инвесторов на высококачественные облигации в США был примерно в четыре раза выше предложения, а эмитенты смогли оценить долг с минимальным дополнительным спредом.
"Поскольку новые выпуски хорошо поглощаются, а корпоративные фундаментальные показатели остаются устойчивыми, ключевыми рисками для мировых кредитных рынков являются геополитика и инфляция", — отметил руководитель кредитной стратегии Mizuho Securities Asia Марк Рид.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке и рост цен на нефть ослабили часть энтузиазма, однако рынок демонстрирует устойчивость. Аналитики Deutsche Bank отмечают, что спреды стабильны, а портфели заказов "удивительно большие". Инвесторы также ждут объявления Минфина США о выкупе долгосрочных облигаций, которое министр Скотт Бессент пообещал как минимум удвоить для сдерживания роста заимствований. Несмотря на волатильность, кредитный рынок продолжает привлекать капитал, и ближайшие дни покажут, сохранится ли этот импульс на фоне растущих геополитических рисков.
 
РынокСШАСкотт БессентBloombergAmazonDeutsche BankБЛИЖНИЙ ВОСТОКФинансыМировая экономика
 
 
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