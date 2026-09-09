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"Долговой шопинг": компании набрали 70 миллиардов долларов за день

"Долговой шопинг": компании набрали 70 миллиардов долларов за день - 09.09.2026, ПРАЙМ

"Долговой шопинг": компании набрали 70 миллиардов долларов за день

Компании по всему миру наращивают заимствования на рынках облигаций: во вторник они привлекли более 70 миллиардов долларов, что стало самой напряжённой сессией... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T15:26+0300

2026-09-09T15:26+0300

2026-09-09T15:26+0300

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скотт бессент

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deutsche bank

ближний восток

финансы

мировая экономика

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МОСКВА, 9 сент — ПРАЙМ. Компании по всему миру наращивают заимствования на рынках облигаций: во вторник они привлекли более 70 миллиардов долларов, что стало самой напряжённой сессией с июня, пишет Bloomberg. Эмитенты стремятся зафиксировать финансирование до того, как издержки вырастут на фоне геополитической напряжённости и инфляционных рисков.Как сообщает агентство, как минимум пять азиатских компаний, включая Japan Post Insurance и Vedanta Resources, готовятся разместить долларовые облигации. Amazon также начала продажу дебютных фунтовых облигаций для финансирования инвестиций в искусственный интеллект. Спрос инвесторов на высококачественные облигации в США был примерно в четыре раза выше предложения, а эмитенты смогли оценить долг с минимальным дополнительным спредом."Поскольку новые выпуски хорошо поглощаются, а корпоративные фундаментальные показатели остаются устойчивыми, ключевыми рисками для мировых кредитных рынков являются геополитика и инфляция", — отметил руководитель кредитной стратегии Mizuho Securities Asia Марк Рид.Обострение конфликта на Ближнем Востоке и рост цен на нефть ослабили часть энтузиазма, однако рынок демонстрирует устойчивость. Аналитики Deutsche Bank отмечают, что спреды стабильны, а портфели заказов "удивительно большие". Инвесторы также ждут объявления Минфина США о выкупе долгосрочных облигаций, которое министр Скотт Бессент пообещал как минимум удвоить для сдерживания роста заимствований. Несмотря на волатильность, кредитный рынок продолжает привлекать капитал, и ближайшие дни покажут, сохранится ли этот импульс на фоне растущих геополитических рисков.

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рынок, сша, скотт бессент, bloomberg, amazon, deutsche bank, ближний восток, финансы, мировая экономика