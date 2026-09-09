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ОДК изучает совместное производство авиадвигателей в Индии
ОДК изучает совместное производство авиадвигателей в Индии - 09.09.2026, ПРАЙМ
ОДК изучает совместное производство авиадвигателей в Индии
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") изучает совместное производство авиадвигателей в Индии, заявил секретарь... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T11:29+0300
2026-09-09T11:29+0300
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промышленность
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - ПРАЙМ. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") изучает совместное производство авиадвигателей в Индии, заявил секретарь департамента развития промышленности и внутренней торговли при министерстве торговли и промышленности Индии Амардип Сингх Бхатия.
"Объединенная двигателестроительная корпорация изучает совместное производство авиадвигателей в Индии", - сказал он на форуме "Иннопром. Индия".
"Ростех" в рамках выставки представил полноразмерное "сердце" импортозамещенного самолета "Суперджет" - авиадвигатель ПД-8.
Двигатель обеспечивает тягу на взлетном режиме 8 тонн и соответствует современным требованиям экологичности и безопасности полетов, в нем применена электронная система управления. Опытные ПД-8 прошли комплексную программу испытаний в составе самолетов "Суперджет" и летающей лаборатории, а также на испытательных стендах. Двигатель получил сертификат типа в начале июня текущего года.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
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промышленность, бизнес, россия, индия, ростех
Промышленность, Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, Ростех
ОДК изучает совместное производство авиадвигателей в Индии
ОДК изучает совместное производство авиадвигателей в Индии
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - ПРАЙМ. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") изучает совместное производство авиадвигателей в Индии, заявил секретарь департамента развития промышленности и внутренней торговли при министерстве торговли и промышленности Индии Амардип Сингх Бхатия.
"Объединенная двигателестроительная корпорация изучает совместное производство авиадвигателей в Индии", - сказал он на форуме "Иннопром. Индия".
"Ростех" в рамках выставки представил полноразмерное "сердце" импортозамещенного самолета "Суперджет" - авиадвигатель ПД-8.
Двигатель обеспечивает тягу на взлетном режиме 8 тонн и соответствует современным требованиям экологичности и безопасности полетов, в нем применена электронная система управления. Опытные ПД-8 прошли комплексную программу испытаний в составе самолетов "Суперджет" и летающей лаборатории, а также на испытательных стендах. Двигатель получил сертификат типа в начале июня текущего года.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.