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ОДК изучает совместное производство авиадвигателей в Индии

ОДК изучает совместное производство авиадвигателей в Индии - 09.09.2026, ПРАЙМ

ОДК изучает совместное производство авиадвигателей в Индии

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") изучает совместное производство авиадвигателей в Индии, заявил секретарь... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T11:29+0300

2026-09-09T11:29+0300

2026-09-09T11:29+0300

промышленность

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ростех

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - ПРАЙМ. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") изучает совместное производство авиадвигателей в Индии, заявил секретарь департамента развития промышленности и внутренней торговли при министерстве торговли и промышленности Индии Амардип Сингх Бхатия. "Объединенная двигателестроительная корпорация изучает совместное производство авиадвигателей в Индии", - сказал он на форуме "Иннопром. Индия". "Ростех" в рамках выставки представил полноразмерное "сердце" импортозамещенного самолета "Суперджет" - авиадвигатель ПД-8. Двигатель обеспечивает тягу на взлетном режиме 8 тонн и соответствует современным требованиям экологичности и безопасности полетов, в нем применена электронная система управления. Опытные ПД-8 прошли комплексную программу испытаний в составе самолетов "Суперджет" и летающей лаборатории, а также на испытательных стендах. Двигатель получил сертификат типа в начале июня текущего года. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

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промышленность, бизнес, россия, индия, ростех