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ОДК готова рассмотреть варианты сотрудничества с Индией - 09.09.2026, ПРАЙМ
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ОДК готова рассмотреть варианты сотрудничества с Индией
ОДК готова рассмотреть варианты сотрудничества с Индией - 09.09.2026, ПРАЙМ
ОДК готова рассмотреть варианты сотрудничества с Индией
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) готова рассмотреть различные варианты сотрудничества с индийской стороной, в том числе формат совместного... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T14:22+0300
2026-09-09T14:22+0300
россия
бизнес
промышленность
индия
ростех
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) готова рассмотреть различные варианты сотрудничества с индийской стороной, в том числе формат совместного предприятия, сообщил замгендиректора по продажам и сервису ОДК (входит в "Ростех") Андрей Терещук. "Вопрос находится еще на ранней стадии обсуждения, но мы готовы рассмотреть различные форматы сотрудничества для локализации новейших двигателей для различных типов летательных аппаратов с привлечением промышленных партнеров в Индии, в том числе в формате совместных предприятий", - приводятся слова Терещука в сообщении ОДК. Ранее в среду секретарь департамента развития промышленности и внутренней торговли при министерстве торговли и промышленности Индии Амардип Сингх Бхатия сообщил на форуме "Иннопром. Индия", что ОДК изучает совместное производство авиадвигателей в Индии. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
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россия, бизнес, промышленность, индия, ростех
РОССИЯ, Бизнес, Промышленность, ИНДИЯ, Ростех
14:22 09.09.2026
 
ОДК готова рассмотреть варианты сотрудничества с Индией

Замгендиректора Терещук: ОДК готова рассмотреть варианты сотрудничества с Индией

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) готова рассмотреть различные варианты сотрудничества с индийской стороной, в том числе формат совместного предприятия, сообщил замгендиректора по продажам и сервису ОДК (входит в "Ростех") Андрей Терещук.
"Вопрос находится еще на ранней стадии обсуждения, но мы готовы рассмотреть различные форматы сотрудничества для локализации новейших двигателей для различных типов летательных аппаратов с привлечением промышленных партнеров в Индии, в том числе в формате совместных предприятий", - приводятся слова Терещука в сообщении ОДК.
Ранее в среду секретарь департамента развития промышленности и внутренней торговли при министерстве торговли и промышленности Индии Амардип Сингх Бхатия сообщил на форуме "Иннопром. Индия", что ОДК изучает совместное производство авиадвигателей в Индии.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
 
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