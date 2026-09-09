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Больше половины сделок со складами в России придется на онлайн-ритейлеров - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Больше половины сделок со складами в России придется на онлайн-ритейлеров
Больше половины сделок со складами в России придется на онлайн-ритейлеров - 09.09.2026, ПРАЙМ
Больше половины сделок со складами в России придется на онлайн-ритейлеров
Онлайн-ритейлеры совершат больше половины сделок на складском рынке России по итогам девяти месяцев 2026 года, рассказал региональный директор департамента... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T14:43+0300
2026-09-09T14:53+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Онлайн-ритейлеры совершат больше половины сделок на складском рынке России по итогам девяти месяцев 2026 года, рассказал региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константин Фомиченко на форуме "Про склады". "По нашей оценке, за девять месяцев 2026 года на онлайн-торговлю придется 64% сделок со складами из 2,7 миллиона квадратных метров", - отметил он. Фомиченко подчеркнул, что по итогам 2025 года показатель был в полтора раза меньше - 44% из 3,2 миллиона "квадратов". По его словам, в 2027 году доля сделок со складами от онлайн-ритейлеров составит около 61% из 3,7-3,9 миллиона квадратных метров. Кроме того, наблюдается сокращение сделок со складами в сегменте розничной торговли. За девять месяцев текущего года их доля составит 13% против 26% за весь 2025 год, добавил Фомиченко.
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192
40
192
40
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
14:43 09.09.2026 (обновлено: 14:53 09.09.2026)
 
Больше половины сделок со складами в России придется на онлайн-ритейлеров

Фомиченко: онлайн-ритейлеры совершат более 50% сделок со складами в России за 9 месяцев

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Онлайн-ритейлеры совершат больше половины сделок на складском рынке России по итогам девяти месяцев 2026 года, рассказал региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константин Фомиченко на форуме "Про склады".
"По нашей оценке, за девять месяцев 2026 года на онлайн-торговлю придется 64% сделок со складами из 2,7 миллиона квадратных метров", - отметил он.
Фомиченко подчеркнул, что по итогам 2025 года показатель был в полтора раза меньше - 44% из 3,2 миллиона "квадратов". По его словам, в 2027 году доля сделок со складами от онлайн-ритейлеров составит около 61% из 3,7-3,9 миллиона квадратных метров.
Кроме того, наблюдается сокращение сделок со складами в сегменте розничной торговли. За девять месяцев текущего года их доля составит 13% против 26% за весь 2025 год, добавил Фомиченко.
 
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