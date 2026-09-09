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Т-Банк: почти половина россиян готовы смириться с потерей одолженных денег

Т-Банк: почти половина россиян готовы смириться с потерей одолженных денег - 09.09.2026, ПРАЙМ

Т-Банк: почти половина россиян готовы смириться с потерей одолженных денег

Почти 50% россиян готовы смириться с потерей одолженных денег и не требовать их возврата, при этом 63% граждан в случае, когда им не возвращают деньги,... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T10:19+0300

2026-09-09T10:19+0300

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финансы

общество

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Почти 50% россиян готовы смириться с потерей одолженных денег и не требовать их возврата, при этом 63% граждан в случае, когда им не возвращают деньги, напоминают об этом несколько раз, говорится в исследовании Т-Банка. Исследование основано на опросе 2000 россиян старше 18 лет, проживающих во всех регионах страны. "Около 63% россиян в случае, когда им не возвращали деньги, напоминали об этом несколько раз. Почти половина опрошенных (49%) простили долги и забыли об этом, а 2% россиян в случае невозврата обращались в суд или к коллекторам", - выяснили аналитики. Почти половина опрошенных граждан РФ (45%) всегда получали свои долги обратно, а 49% иногда не получали. При этом лишь 5% часто сталкивались с невозвратом долга и менее 1% никогда не получали назад деньги, которые они одолжили. Более того, 91% россиян хотя бы раз в жизни давали деньги в долг родственникам, друзьям или знакомым. Больше всего тех, кому всегда возвращали долги, проживает в Северо-Кавказском округе (48% опрошенных), в Северо-Западном (47%) и Сибирском (46%). Среди всех регионов только в Центральном округе есть те, кому никогда не возвращали долги - менее 1%. Аналитики также выяснили и суммы долгов, которые не возвращают. Так, чаще всего не возвращают долг на сумму до 5000 рублей - об этом рассказали 54% опрошенных, а более чем четверти (27%) не возвращали суммы до 20 000 рублей, 14% россиян назвали сумму до 100 000 рублей и 6% - более 100 000 рублей. Также более чем у половины опрошенных россиян (59%) испортились отношения с родственниками, друзьями или знакомыми, которые не вернули долг, а у 28% опрошенных отношения не изменились. Большинство опрошенных россиян (53%) больше не дадут деньги в долг, если один раз им его не вернули, для трети опрошенных решение снова дать в долг зависит от человека, занимающего деньги, при этом каждый десятый готов одолжить деньги даже после невозврата первой суммы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, общество