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Иран ввел запретную зону для судоходства к востоку от Ормузского пролива - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Иран ввел запретную зону для судоходства к востоку от Ормузского пролива
Иран ввел запретную зону для судоходства к востоку от Ормузского пролива - 09.09.2026, ПРАЙМ
Иран ввел запретную зону для судоходства к востоку от Ормузского пролива
Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива, для прохода по ней суда должны координироваться с Тегераном, заявил официальный... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T14:25+0300
2026-09-09T14:25+0300
мировая экономика
иран
ормузский пролив
тегеран
ксир
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ТЕГЕРАН, 9 сен - ПРАЙМ. Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива, для прохода по ней суда должны координироваться с Тегераном, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана Хосейн Мохеби. "Запретный район начинается от порта Чабахар вплоть до отдельных районов Оманского залива и Аравийского моря", - приводит слова Мохеби агентство Fars. Точные данные о географии этой зоны будут объявлены позже, сообщил военный, добавив, что любое судно, проходящее по этой зоне, будет подвергаться санкциям, если не согласовывает свой проход с Тегераном. По словам представителя КСИР, санкции будут включать отказ в предоставлении морских услуг, страхования, если судно-нарушитель захочет снова воспользоваться Ормузским проливом. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
иран
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мировая экономика, иран, ормузский пролив, тегеран, ксир
Мировая экономика, ИРАН, Ормузский пролив, Тегеран, КСИР
14:25 09.09.2026
 
Иран ввел запретную зону для судоходства к востоку от Ормузского пролива

Мохеби: КСИР Ирана вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива

© AP Photo / Jon GambrellКонтейнеровоз в Ормузском проливе
Контейнеровоз в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2026
© AP Photo / Jon Gambrell
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ТЕГЕРАН, 9 сен - ПРАЙМ. Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива, для прохода по ней суда должны координироваться с Тегераном, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана Хосейн Мохеби.
"Запретный район начинается от порта Чабахар вплоть до отдельных районов Оманского залива и Аравийского моря", - приводит слова Мохеби агентство Fars.
Точные данные о географии этой зоны будут объявлены позже, сообщил военный, добавив, что любое судно, проходящее по этой зоне, будет подвергаться санкциям, если не согласовывает свой проход с Тегераном. По словам представителя КСИР, санкции будут включать отказ в предоставлении морских услуг, страхования, если судно-нарушитель захочет снова воспользоваться Ормузским проливом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
Мировая экономикаИРАНОрмузский проливТегеранКСИР
 
 
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