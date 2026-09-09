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Иран ввел запретную зону для судоходства к востоку от Ормузского пролива

Иран ввел запретную зону для судоходства к востоку от Ормузского пролива - 09.09.2026, ПРАЙМ

Иран ввел запретную зону для судоходства к востоку от Ормузского пролива

Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива, для прохода по ней суда должны координироваться с Тегераном, заявил официальный... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T14:25+0300

2026-09-09T14:25+0300

2026-09-09T14:25+0300

мировая экономика

иран

ормузский пролив

тегеран

ксир

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ТЕГЕРАН, 9 сен - ПРАЙМ. Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива, для прохода по ней суда должны координироваться с Тегераном, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана Хосейн Мохеби. "Запретный район начинается от порта Чабахар вплоть до отдельных районов Оманского залива и Аравийского моря", - приводит слова Мохеби агентство Fars. Точные данные о географии этой зоны будут объявлены позже, сообщил военный, добавив, что любое судно, проходящее по этой зоне, будет подвергаться санкциям, если не согласовывает свой проход с Тегераном. По словам представителя КСИР, санкции будут включать отказ в предоставлении морских услуг, страхования, если судно-нарушитель захочет снова воспользоваться Ормузским проливом. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

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мировая экономика, иран, ормузский пролив, тегеран, ксир