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Пассажиры аэроэкспрессов за лето забыли более 700 личных вещей

Пассажиры аэроэкспрессов за лето забыли более 700 личных вещей - 09.09.2026, ПРАЙМ

Пассажиры аэроэкспрессов за лето забыли более 700 личных вещей

Летом пассажиры аэроэкспрессов и экспресс-автобусов, курсирующих в московские аэропорты, забыли более 700 личных вещей, самыми необычными из которых стали... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T18:16+0300

2026-09-09T18:16+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Летом пассажиры аэроэкспрессов и экспресс-автобусов, курсирующих в московские аэропорты, забыли более 700 личных вещей, самыми необычными из которых стали мольберт, мультиварка, блендер, аттестат и радиоприемник, сообщили РИА Новости в компании "Аэроэкспресс". "740 личных вещей оставили пассажиры Аэроэкспресса в поездах, экспресс-автобусах и терминалах компании за летние месяцы, это в 2 раза меньше, чем в июне-августе прошлого года… Традиционно сотрудники компании нашли нетипичные потерянные вещи: мольберт, мультиварку и блендер, книгу по квантовой физике, радиоприемник белого цвета, светильник, букварь, набор для пикника, авоську, аттестат и студенческий билет", - сообщила пресс-служба. Там отметили, что самыми распространенными находками стали разнообразные головные уборы, зонты, очки - солнцезащитные и для зрения, косметички и кошельки, дорожные подушки, документы, куртки и ветровки, ключи и большое количество детских игрушек. "Больше всего вещей забыли пассажиры аэропорта "Шереметьево" – 500 штук, еще 240 предметов оставили на маршрутах до аэропорта "Домодедово". За своими вещами вернулись 150 владельцев", - пояснила директор по связям с общественностью "Аэроэкспресс" Вера Агафонова. Она напомнила: чтобы вернуть потерянную вещь, пассажиру нужно обратиться на горячую линию "Аэроэкспресса" или к специалисту в терминале компании и написать заявление о потере. Склад забытых вещей "Аэроэкспресса" находится рядом с Белорусским вокзалом. Однако по нормативным документам продукты питания не подлежат хранению после того, как попали в категорию забытых вещей, их утилизируют, добавила Агафонова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, аэроэкспресс, аэропорт шереметьево, аэропорт домодедово