Песков: макростабильность в РФ обеспечена, дефицит не страшен
Песков: макростабильность в России обеспечена, дефицит бюджета не вызывает беспокойства
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Макроэкономическая стабильность в России абсолютно обеспечена, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам. Правительство постоянно занимается вопросами экономического развития, в том числе на совещаниях с главой государства, подчеркнул он.
Отвечая на вопрос о возможном повышении налогов, Песков заявил, что такая тема не обсуждалась. Его комментарий прозвучал после того, как Минфин сообщил, что дефицит федерального бюджета за январь-август составил 2,5% ВВП. При этом правительство прогнозировало по итогам года показатель на уровне 1,6%.
"Об этом речи не шло. Вы знаете, что упомянутые вами показатели — это цифра подвижная. Эта цифра не является, скажем так, показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность", — сказал Песков.
Ранее Минфин уже отчитывался о дефиците бюджета. В Кремле пояснили, что данные за восемь месяцев не являются окончательными и не отражают полную картину, поскольку бюджетные процессы продолжаются. Власти сохраняют уверенность в выполнении годовых планов и поддержании макроэкономической устойчивости, несмотря на текущие отклонения от первоначальных прогнозов. Вопросов к налоговой политике на данный момент нет, добавил пресс-секретарь.