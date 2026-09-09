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Песков: макростабильность в РФ обеспечена, дефицит не страшен

Песков: макростабильность в РФ обеспечена, дефицит не страшен - 09.09.2026, ПРАЙМ

Песков: макростабильность в РФ обеспечена, дефицит не страшен

Макроэкономическая стабильность в России абсолютно обеспечена, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам. Правительство постоянно занимается... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T13:39+0300

2026-09-09T13:39+0300

2026-09-09T13:57+0300

россия

дмитрий песков

минфин

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Макроэкономическая стабильность в России абсолютно обеспечена, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам. Правительство постоянно занимается вопросами экономического развития, в том числе на совещаниях с главой государства, подчеркнул он.Отвечая на вопрос о возможном повышении налогов, Песков заявил, что такая тема не обсуждалась. Его комментарий прозвучал после того, как Минфин сообщил, что дефицит федерального бюджета за январь-август составил 2,5% ВВП. При этом правительство прогнозировало по итогам года показатель на уровне 1,6%."Об этом речи не шло. Вы знаете, что упомянутые вами показатели — это цифра подвижная. Эта цифра не является, скажем так, показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность", — сказал Песков.Ранее Минфин уже отчитывался о дефиците бюджета. В Кремле пояснили, что данные за восемь месяцев не являются окончательными и не отражают полную картину, поскольку бюджетные процессы продолжаются. Власти сохраняют уверенность в выполнении годовых планов и поддержании макроэкономической устойчивости, несмотря на текущие отклонения от первоначальных прогнозов. Вопросов к налоговой политике на данный момент нет, добавил пресс-секретарь.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, дмитрий песков, минфин